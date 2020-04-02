【夠細奇則】啟德新樓連裝修都要「細執」34萬　主持︰要曉飛先得

香港開電視節目《夠細奇則》雖然是舊節目，不過近來因被上載到YouTube上，引起網民的廣泛討論。節目由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）主持，介紹不同的細單位，設計師親自剖析如何用設計去改善單位的問題。這次講到的是一個位於啟德新發展區的私人屋苑單位，區內部分一房單位，當時叫價已經超過一千萬，依然有價有市。今集介紹的一房單位面積348呎，業主是一個中產專業人士。屋內本身設開放廚房和10呎高的樓底。

啟德的新樓價錢很貴，但就吸引一班年輕人士上車置業。（由香港開電視提供）

設計師Glory講到因為是新樓已經包裝修，所以廚房和廁所也完全沒有改動，只屬「部份裝修」，不過全部費用加上來，也要34萬，難怪阿正聽到後也說︰「如果買咗新樓返嚟仲要用30萬，我覺得真係要曉飛先得（要好有錢）。」屋裏最主要的改動是因應屋主不喜歡入門對正窗口的要求，所以在門口位加設屏風，而Glory把假天花延伸變成展示櫃，讓屋主放心愛的模型。睡房方面，因為窗邊有「橫樑壓頂」的情況，Glory把它修飾成斜天花加燈飾。

設計師並沒有「大執」單位，裝修盛惠34萬。（由香港開電視提供）

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阿正和妹頭齊齊到單位視察，一入屋阿正就話︰「間屋話348呎，但一入嚟間屋就通晒。」的確，單位看上去也似有3百多呎。而着眼點就是廳內的天皇級大按摩椅，佔用了很多空間，設計師雖然不建議，不過是屋主喜好。

Glory把橫樑修飾了一個斜天花，不過網民就覺得反而更礙眼。（由香港開電視提供）

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網民對於這個單位也意見多多，表示︰「按摩椅擋哂成個廳，成個感覺係迫，屋主多此一舉。屏風一樣，屏風位本來就可以放一個鞋櫃，屋主所有做法同設計相沖，本末倒置」、「咁樣細執要34萬？」、「三十幾萬真係幾貴」、「油漆都收70000，點會唔貴？」、「成個設計好似廿年前咁老土」等等，不過有網民就解釋相信屋主是想避免風水門口對正窗會「漏財」的概念。最搞笑是睡房的橫樑，網民指︰「床上既橫樑唔覺收左，反而係將條橫樑變更大，壓得張床更勁」的確望上去，橫樑的部份也有點礙眼。但也有人覺得設計師已經做得不錯，也為他不值，表示︰「呢個已經設計得唔錯，真係業主問題」和「雖然好多人覺得咁細仲要張按摩椅，但我覺得最緊要住果個舒服同啱用。如果屋主真係經常用，又有乜所謂呢。」