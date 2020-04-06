【新冠肺炎】鄧炳強成龍群星飯聚 惹爭議　肥媽：做過事要負責任

肥媽（Maria Cordero)今日（6/4）現身將軍澳電視城出席自己有份主持的飲食節目《健康食平D》勢勢宣傳活動。肥媽坦言在疫情之下，會透過節目教大家煲靚湯，強壯免疫力對抗疫情。她又指每日都會透過視頻與身在美國及英國的孫仔女緊密聯繫著：「佢哋個邊而家都唔夠口罩買，我惟有喺香港買完寄返去，我試過寄三次出去，但佢哋只係收得一次，都唔明點解寄親口罩都會成日唔見。」

對於成龍曾志偉等人在疫情嚴重下，出席飯局唔戴口罩，肥媽直言：「佢哋要為自己做過嘅事負責任。」（陳順禎攝）

在新型冠狀病毒（(COVID-19) 肆虐下，早前曾志偉及成龍一眾群星與香港警務處處長鄧炳強出席飯局，席間眾人沒有戴上口罩，部份人士更在食肆內吸煙，涉嫌違反控煙法例，影片暴光後惹起社會爭議。肥媽坦言：「我諗佢哋都應該知道後果，不過佢哋又冇害人，如果佢哋受到感染，佢哋要為自己做過嘅事負責囉，好慶幸佢哋食完嗰餐飯又冇事喎，我自己都唔敢，而家都好少出去同人聚啦！」肥媽又指個別人士在食肆內吸煙，假如有人投訴，他們必須負要付出代價，「好似佢哋咁，而家咪要承受畀網民鬧囉！」