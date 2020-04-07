【謝謝你醫生】楊冪白宇新劇「流產」？　劇組宣布解散復拍無期

新冠肺炎已持續肆虐三個多月，藝人們於上個月開始逐漸復工，依照程序入組拍戲或錄製綜藝節目。而昨日（6日）有網友爆料稱，楊冪與白宇主演的劇集《謝謝你醫生》停拍，復拍時間或將無限期延後。

據悉，由於該劇拍攝的地點是定點醫院，情況比較特殊，所以劇組的復工申請一直沒有得到批准，如果重新搭景又耗時耗力，且場景對比會很明顯。加上其他劇組已復工近一個月，為了最大限度減少支出，無奈只好先解散劇組，待大環境好轉之後再續拍。

有指男主角白宇已於日前返回北京，女主角楊冪則轉入其他劇集，拍攝古裝劇《九州·斛珠夫人》。

雖然只是暫時解散，但劇集復拍時間恐遙遙無期。即使待疫情好轉之後，還要看兩位主角以及其他演員的檔期。（微博@電視劇謝謝你醫生）

《謝謝你醫生》改編自笙離小說《ICU48小時》，是一套以職場為主的單元劇，去年11月尾在上海開機，今年1月尾宣布停拍，目前已完成一半。而春節停工期間，編劇還將醫生們在武漢抗擊疫情的故事寫入劇本，令觀眾更加感同身受，非常用心。只可惜遇到不可抗因素而暫停拍攝，網友大感遺憾之餘也紛紛表示理解。

原本該劇被視作與肖戰、楊紫《餘生，請多指教》的抗衡作品，兩者同為醫療劇，但前者停拍，而後者已進入後期製作階段，可能於今年內播出。（微博@電視劇謝謝你醫生）