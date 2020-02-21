傳楊冪將接《喬家的兒女》　惹其他藝人粉絲不滿：她是什麼東西？

內地85後花旦楊冪憑藉2006年劇版《神雕俠侶》中的「郭襄」而嶄露頭角，2011年出演穿越劇《宮鎖心玉》而人氣急升，至今仍穩坐一線位置，不止是流量明星，更是話題女王，一舉一動總是能引起網友關注。

雖然人氣極高，但楊冪面對的爭議也不少。最近，內地作家未夕在2011年推出的小說《喬家的兒女》即將翻拍為劇集，製作公司是口碑、收視俱佳的「正午陽光」。由於該劇尚未公布演員陣容，令不少網友以為是之前網傳的楊冪參演，儘管「正午陽光」已於月初闢謠，指網上的各類消息都是假的，請大家切勿相信、傳播。但日前有網友因不滿楊冪做女主角，竟然向作者未夕發私信，出言狂鬧，還要挾對方：「如果你們用了楊冪，我就用一堆營銷號（發布經加工或捏造的不實咨詢）曝光你這小說劇本抄襲，保證你們這部劇糊掉（玩完）。」目的是想舉薦自己鍾意的藝人出演：「你考慮一下......」，導致未夕忍無可忍，截圖公審該網友：「你們真夠了吧，這一天一天的，我置頂微博已經說了，選角一切聽官宣。謾罵詛咒什麼的也就算了，連『抄襲論』都用上了。」現在相關微博已經刪除。

雖然未夕很氣憤，但依然沒有公開該網友的微博，以及她所舉薦的人。（微博@八組兔區爆料）

《喬家的兒女》以南京為背景，講述了喬家五位子女由1977年到2008年間的人生歷程。而正午陽光擁有國內頂級製作團隊，所出品的影視專業水準都非常高，好似《歡樂頌》系列、《瑯琊榜之風起長林》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等，都是收視與評價頗高的作品，因此如果出演這套新劇，想必當中的演員也會成為熱話，所以想要自己的偶像「分一杯羹」。

至於上述網友推薦的那位藝人，有人猜測是楊紫，而網上也有爆料稱是江疏影，不過一切都要等官方宣布。

有網友猜測是楊紫，還有人爆料是江疏影。（微博截圖）

對此，不少網友都為楊冪抱不平：「這種就不該打馬賽克，看看是哪家的惡臭粉絲」、「現在的黑粉太猖獗了」、「楊冪從頭到尾沒說一句話，卻被群嘲」等等。其實追星應該保持質素與理智，不然反而為給自己偶像帶來負評。

童星出身的90後楊紫近一兩年來人氣急高，熱度居高不下，甚至去年還趕超迪麗熱巴，同時還帶旺多位同劇男主角。（微博@小猴紫日誌）

有網友爆料江疏影的團隊也在為她爭取《喬家的兒女》角色。（微博@江疏影工作室）