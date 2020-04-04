【慶餘年】網友盼第二季原班人馬出演　人氣男神將加盟飾演自己？

無綫熱播中的內地古裝劇《慶餘年》去年掀起一陣追劇潮，自劇集播映完畢之後不少觀眾都非常期待第二季的來臨。然而在大家猜測是否開拍續集的時候，在劇中飾演何道人的演員郭家諾就在直播中自爆的確會拍續集，而且在續集中更會出現「胡歌」此人物，不禁令人聯想起與內地男星胡歌有關，同時絕大部份觀眾都表示不想肖戰再出演言冰雲一角。

郭家諾直播表示《慶餘年》會在年底拍攝第二季。（郭家諾微博圖片）

在《慶餘年》第一季中范閒（張若昀飾）將會被言冰雲（肖戰）一劍刺死，看似因為他的死令故事就此終結，不過身為男主角又會怎會這麼快消失呢？劇情還留下了許多伏筆，相信拍第二季的可能性極高。正當大家不斷猜測之際，劇中出演何道人的郭家諾近日在開直播與網友互動的時候，不小心自爆《慶餘年2》將會在今年年底開拍，預計在2021年開播，不少網友聽到該消息之後都興奮不已，更直言期待原班人馬出演，除了肖戰之外。

事實上，言冰雲在第一季沒有太大的發揮空間，不過據指在第二季此角色的戲份會增加，突出該人物更鮮明的個性。畢竟在第一季的時候，言冰雲一直都處於沉默冷靜將自己藏到最深處的人，而編劇王倦亦曾在微博講道：「其實這個性格，這個人物，未來和范閑﹑王啟年﹑高達走在一起，還挺有趣。估計四人相處，全都會好頭大。」言語中已可見言冰雲在第二季的重要性。

網友不想肖戰出演第二季。（《慶餘年》微博圖片）

或許正正因為如此，不少網友更不想肖戰出演該角色，事關在第一季的時候肖戰的演技不斷被吐嘈，肢體動作僵硬﹑讀對白沒有情緒，更一味只是瞪大眼睛而已等，所以許多觀眾對他沒有太大好感。或許在眾多實力派演員的比較下，才將他的演技比下去吧！

除了言冰雲的戲份加重之外，范若若（宋軼飾）的戲份亦會增加。據指她因為逃婚而出走到北齊，之後更成為了苦荷弟子，更學習了一身醫術，加上在太平別院外曾經遇上五竹，五竹更教授了范若若使用狙擊槍，學懂了百發百中的槍法，用其對付慶帝（陳道明飾），她與慶帝的關係在第二季中會更突出。而宋軼就曾接受內地媒體訪問的時候表示非常期待第二季的范若若：「第二季是一個起伏和發酵，其實還是挺期待的。」還表示希望范若若在續集可以發展事業與組CP。

范若若在第二季戲份會增加，將同慶帝有莫大關係。（宋軼微博圖片）

第二季除了他們二人是重點人物之外，還會出現一個名為叫「胡歌」的胡人，他是西胡左賢王帳下的第一高手，氣度不凡，深得胡人敬畏。他因為自己的青梅竹馬被慶國抓去當俘虜，而一心想拯救對方而與范閑合作，更成為范閑的情報員。

不少網友聽到「胡歌」這個名字就當然第一時間想起男星胡歌，亦不禁令人覺得作者貓膩是胡歌的粉絲，畢竟貓膩因為喜歡台灣女星林依晨的關係，而將女主角林婉兒的小名改為依晨。不少網友都希望胡歌能出演胡歌，相信劇集到時一定會再爆紅。

不少網友希望胡歌出演胡歌。（胡歌微博圖片）