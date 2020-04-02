【慶餘年】范閑母親出場唔跟足小說　顧語涵扮葉輕眉靈動可愛

有收看無線熱播中的內地劇《慶餘年》的觀眾都知道，劇中不時提到范閑（張若昀飾）母親葉輕眉這個人，可是一直不見她現真身。作為貫穿全劇的一個重要人物難道她真是不會出現？非也非也，在接下來的集數出這位神秘女子將會出現，而她出現的方式會與小說大不同，將以少年的身份從神廟中走出來，然而這個設定亦獲得不少觀眾認可，而扮演葉輕眉的顧語涵更獲得大家讚賞，詮釋了這個人物的靈動個性。

顧語涵出演少年版葉輕眉。（《慶餘年》微博圖片）

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葉輕眉這個女子一直只是活在大家的記憶當中，知道她非常聰明了得，她利用了自己的先進知識為世上帶來了肥皂﹑玻璃等工業，收獲了不少財富促成內庫的成立，更幫助慶帝（陳道明飾）登上帝位，為了在這個國家中人人能夠得到平等，她更建立了監察院等，在當時來說不少人就視她為神。

其實整部《慶餘年》劇集看似范閑是主角，事實上真正的主角是葉輕眉，大家都是為她而生與死的。作為被大家捧為女神的葉輕眉，一開始外界就猜測袁泉飾演的大學教授就是葉輕眉，因為劇中她名為「葉教授」而且與男主角張若昀關係密切（師生關係），如此巧合的內容難免會令大家有如此想法。

一開始大家會以為袁泉飾演葉輕眉。（影片截圖）

沒想到到後來在北齊秘密情報負責人肖恩將死之際，葉輕眉就在他的回憶中現身，而她的出現就是以少女的身份從神廟中走出來，而扮演如此重要人物就是顧語涵，她外表清純可愛﹑空靈俊美，與葉輕眉這個人物的個性倒有幾分相似。雖然葉輕眉的出現與小說中不同（小說中首出現她是4歲），不過網友認為電視劇沒有那麼大空間去從頭處理這個人物是合理的。

葉輕眉從神廟中走出來。（影片截圖）

顧語涵的演出顯得古靈精怪非常貼切人物角色。（影片截圖）

正正因為顧語涵出演了葉輕眉一角令她知名度急升，事實上現年只有15歲的她已經參演過許多劇集。外表出眾的她曾出演過《獨步天下》﹑《將軍在上》﹑《誅仙》等超過15部影視作品，可以說是小戲骨一名。

劇中的顧語涵古靈精怪似足男孩性格，不過換了時裝的她卻顯得非常淑女。留著長長頭髮的她似乎喜歡韓式打扮，一舉一動甚有韓國女團的Feel。另外，她絕對是「美人胚子」一名，從她上貼的兒時照片看，當時她已經是一位濃眉大眼的小美人，難怪在7歲的時候會勇奪少兒模特大賽的「最佳上鏡獎」和「十佳模特」獎。

顧語涵細個已經係小美人了。（顧語涵﹑顧語涵全國後援會微博圖片）

另外，早前該劇集不斷被盛傳將開拍第二季，當中更傳出 「火箭少女101」的成員 楊超越將出演葉輕眉的青年版，可是消息還未得到證實她就已經遭到網友的反對，直言她看上去不是那麼聰明，難出演如此聰明了得的角色，與人物實在不符。無論最終結果是如何，不少觀眾都非常期待第二季的來臨。

楊超越被指會出演第二季，將飾演青年版葉輕眉。（楊超越微博圖片）