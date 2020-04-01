【慶餘年】張若昀童年照似足小范閑　同奶奶相依生活命運相同

內地人氣男星張若昀憑劇集《慶餘年》爆紅，令他演藝事業更上一層樓。然而想不到他的童年經歷與劇中某情節卻非常相似。有收看《慶餘年》的觀眾都知道，劇中的范閑（張若昀飾）從小就被父親送去澹州，由奶奶一手帶大。缺乏父愛與母愛的他非常疼愛奶奶，有一幕在他準備啟程要去京都的時候，二人顯得非常依依不捨，最後范閑跑回府親吻奶奶額頭的畫面，看到不少觀眾非常感動。

劇中范閑與奶奶的感情好好。（逸天空2010微博圖片）

雖然只是演戲而已，不過在現實生活中他的確和奶奶的感情如劇中般親密。事關在他出生不久之後，父母親就離異而張若昀當時就交給奶奶與爺爺養育，跟隨兩老在北京一座院子裡生活。奶奶曾經跟他的母親爭撫養權，這件事他曾經在綜藝節目《非常靜距離》講過：「就我三﹑四歲的時候，我媽媽到北京來，然後要跟我約着見了個面。然後據說是吃完飯之後，我媽就把我帶回酒店了，這酒店就在機場旁邊，就想第二天要把我帶到國外去了。帶到國外的話我就不是在北京長大了，然後奶奶帶着人連夜從院裡邊各種叔叔﹑親戚們甚麼的，從那兒再從我媽那兒把我給抱回去。」這件事他是聽奶奶講的，自己已經沒有任何印象了。

現實生活中他與奶奶﹑爺爺感情都要好。（影片截圖）

在他很小的時候父母就離異。（影片截圖）

雖然張若昀缺乏父愛與母愛，但幸好在生命中得到爺爺與奶奶的照顧，令他過上無憂無慮的生活。曾經在一次真人騷的節目當中，節目組要求藝人可以向最親的人打電話十分鐘，而張若昀二話不說就打電話給奶奶，可見二人的嫲孫情有多深。劇中范閒是富二代成長過程中沒有父母陪伴，現實生活中他亦是富二代（父親是內地著名大導演張健）同樣地缺乏父愛與母愛，如此相似的經歷出現在他的身上，不禁令人覺得是戲如人生，人生如戲。

現實生活的經歷似足劇集。（《慶餘年》﹑張若昀微博圖片）

另外，因為從小父母離異關係，導致他的性格有些小孤僻，不安全的感覺特別強。雖然如此但他小時候的確是一位非常可愛的小男孩，頂著一頭齊瀏海笑容滿面對著鏡頭笑非常討人喜歡。另外，待他長大些小的時候，皮膚變得黝黑竟然與劇中的小范閒有幾分相似，同樣地是單眼皮小眼睛﹑臉圓圓顯得非常靈動可愛，特別是神態上根本似到足，難怪不少網友都大讚劇組選角選得好。

張若昀小時候與小范閑有幾分相似。（娱樂圈外漢微博圖片﹑電視截圖）