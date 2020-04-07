內地網站曝光藝人出場代言價目　古天樂竟不敵吳亦凡？

近年來，有關明星天價片酬的相關討論不斷，國家廣電總局亦發布政策對薪酬進行限制。最近，內地有網站曝光了藝人的出場、代言等相關價目表，引起網友熱議。

在出場費中，並列榜首的藝人共7位，價錢均為每場300萬，全部都是男明星，前4位是在娛樂圈赫赫有名的資深實力演員，包括成龍、洪金寶、陳道明、李連杰。而後面3位後輩分別是吳亦凡、靳東和薛之謙。

吳亦凡作為時下圈中的頂級流量之一，人氣高企，影視、音樂、綜藝、時尚等多瓣發展，參與拍攝的戲劇幾乎都是大製作，而且總是能引起話題，有這個出場費也不出奇。

吳亦凡歸國後事業風生水起，無論在影視、音樂抑或綜藝等方面幾乎都發展得順風順水。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

選秀出道的薛之謙創作的歌曲大受歡迎，儘管這一兩年來有不少私生活的負面消息爆出，不過可能同時因此提升了熱度，所以無損出場費。

不少網友都喜歡薛之謙的唱作作品。（微博@薛之謙的小話筒）

張家輝是香港演員中出場費第二高的明星，每場160萬。（網站截圖）

女星方面，迪麗熱巴、Angelababy、范冰冰、劉嘉玲、章子怡、王菲、宋慧喬、李宇春等，出場費都是200萬，並列第二。位居榜首的是鄧紫棋，自從2014年她參加了內地綜藝節目《歌手》之後，便逐漸將工作重心轉移至內地，憑藉爽朗的性格以及獨特的嗓音圈粉無數，深受大眾喜愛。更揮低一班樂壇天后、影后、頂級流量花旦等藝人，以240萬佔據首位。

點擊下圖睇部分紅星出場費：

+ 8 + 7 + 6

然而，在代言費的排行卻有些變化，男明星中，胡歌以兩年2600萬居第三位；實力演員周潤發、劉德華、梁朝偉以兩年3000萬並列第二，亦是香港男明星中代言費最高的三位；而位列首位的老戲骨陳道明可謂是有價無市，儘管代言費3800萬兩年，出場費亦是最貴，但實際上他很少接拍廣告及代言。

緊隨幾位實力演員之後的仍是吳亦凡，兩年2500萬，是前十甚至前二十位中，年紀最小，亦是唯一一位90後。

張學友是香港男星中代言費第二的藝人。（網站截圖）

值得一提的是，在這個網站中，金像影帝古天樂的代言費1000萬，低過不少內地流量演員，實在令人有些意外。

1. 網站中，古仔的代言費竟低過一班流量演員，實在令人意外。（Instagram@kootinlok_louis）

在女明星的代言費中，楊冪揮低孫儷，以兩年2300萬成為內地女星之首；孫儷、章子怡、王菲以兩年2000萬緊隨其後，而佔據首位的是劉嘉玲，2500萬兩年。鄧紫棋、趙薇、迪麗熱巴、Angelababy、楊紫、鄭爽、楊千嬅、李冰冰、宋慧喬、全智賢等，都是1500萬兩年。

+ 9 + 8 + 7

雖然這個報價只是參考，但不難看出，有地位的資深演員與一線明星的身價都非常高昂，出場費均百萬起跳，代言費更是千萬級數，還有很多演員包括發哥、張學友、梁朝偉、楊冪、孫儷、趙薇等不接商演。就該網站而言，男星中最高的出場、代言費都高過女星，大部分人氣明星出場與代言費都在150萬上下與1500萬上下浮動。