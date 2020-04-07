宋慧喬急急腳低價放售5000呎豪宅　4年減價500萬蝕讓

韓國女演員宋慧喬去年6月與宋仲基離婚兼瓜分1000億韓元（約6億7千萬港元）的資產後，各自回歸單身生活。韓國傳媒上月報道指，宋仲基已清拆自己名下位於首爾梨泰院的新婚愛巢，而宋慧喬近日則低價出售一幢位於首爾三成洞的住宅。

宋仲基和宋慧喬於2017年舉行世紀婚禮，但於去年離婚。（視覺中國）

宋慧喬因為經常投資物業而有「行走的中小企業」的稱號，除了在美國擁有多個物業之外，在韓國亦擁有多個物業，單單在豪宅林立的三成洞已經擁有三幢總值1億6千萬港元的住宅。

宋慧喬近日以低價售賣一個位於三成洞的三層高級豪宅。（Getty Images）

據韓國地產界近日傳出消息指，宋慧喬賣的三成洞三層高級豪宅建築面積約454平方米（約4900平方呎）、實用面積為324平方米（約3500平方呎），是她4年前以90億韓元（約5,700萬港元）買入的，但現在卻不惜大減8億韓元（約500萬港元）減價賣出，遠遠低過現時的樓價，令外界猜測她是否因疫情影響急於放售而將售價標低。

據韓國傳媒《OSEN》今日報道，宋仲基早前清拆的梨泰院住宅並不是兩人的新婚房，而他和宋慧喬亦從來就沒有在該物業住過。宋仲基買入後本來就打算要重建，直到最近才獲得拆除的許可。

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