【潮流日常】52歲金喜愛新劇玩姊弟戀　靠紅蘿蔔保持凍齡美貌

現年52歲的韓國女演員金喜愛主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》，近日因大尺度的19禁激烈床戲而成為今期最具話題度的劇集，更破紀錄成為JTBC首播收視率最高的劇集。金喜愛在劇中與年輕9歲的男主角朴海俊扮演夫妻依然毫無違和感，皆因她對保養相當有研究，「最強美魔女」這個稱號絕不是浪得虛名。

金喜愛、朴海俊將上演相愛相殺的戲碼。

金喜愛曾因「特級水光肌」頻頻登上熱搜，她在訪問中透露，為了保持靚樣，十多年來每日堅持做運動，並會以紅蘿蔔或蔬菜沙律做早餐，以及避免進食過鹹或辛辣等刺激性食物，達到延緩衰老及排走身體毒素的功效，健康的飲食習慣亦能幫助她多年來一直維持着49KG的纖瘦身形。另外，金喜愛還經常把握時間做運動扮靚保養，例如做家務、開車途中敷面膜等等，難怪她久違四年再拍劇，依然保持凍齡美貌。

金喜愛曾訪問中透露，為了保持靚樣，十多年來每日堅持做運動，並會以紅蘿蔔或蔬菜沙律做早餐，以及避免進食過鹹或辛辣等刺激性食物，達到延緩衰老及排走身體毒素的功效。（Instagram：@yg_stage）

金喜愛出道37年來憑著溫婉外型和精湛演技深受喜愛，堪稱韓國國民天后。製作團隊就大讚金喜愛的演出細膩有力，導演毛完日還因為主演們演技太好，只好將前六集列為「19禁」：「並不是涉及暴力和煽情，而是因為演繹過於真實和刺激，擔心會讓觀眾產生誤會，幾經思考下才做出這樣的決定。」

金喜愛飾演家庭醫學專門醫師池聖雨，因為自小失去父母，而培養出堅強獨斷的性格，對於愛情更抱著誓要走到盡頭的「攬炒」執念，名符其實烈女一名，就連金喜愛都直指角色可怕。

《夫妻的世界》講述家庭醫學專家池聖雨（金喜愛飾），是一位事業愛情兩得意的成功女人，她與電影導演李泰吾（朴海俊飾）結婚後，一直支持著丈夫的事業。一天，她發現對方背叛自己而陷入絕望低谷，並決定向丈夫復仇的故事。劇集已於3月27日起，逢星期五、六晚上播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

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