《天下第一》葉璇霍建華領銜卡士超勁　15年仍未有武俠劇能超越？

近年來，內地電視劇大多由小說改編或翻拍日韓、歐美劇集，令觀眾不禁感嘆好劇難求。而最近網上曬出一張「20年國產巔峰劇」的名單，當中羅列了2000年至2020年間，各個類型的巔峰之作，部分類別引起網友爭議。

20年來的國產劇巔峰，大家看過幾套？（微博@八鵝吃瓜菌）

回顧20年來的武俠劇，不少人都想起2005年的巨製《天下第一》，不止是一班90後的回憶，更被大家視為國產武俠劇的「分水嶺」。劇集由王晶製作，程小東擔任武術指導，集結了兩岸三地一眾紅星，包括李亞鵬、霍建華、葉璇、郭晉安、劉松仁，陳怡蓉、高圓圓、陳法蓉、張衛健、鄧超等，故事以明朝中期為背景，講述鐵膽神侯朱無視的護龍山莊擁有「天、地、玄、黃」四大高手密探，幾人歷經江湖恩怨與愛恨情仇，挫敗權傾朝野的宦官曹正淳，不料卻牽扯出一場謀朝篡位的大陰謀。

《天下第一》今年剛好播出15年，當中的主演個個都很有份量，陣容相當強大。（網絡圖片）

角色人物立體鮮明 令人印象深刻

劇集當年播出後口碑收視雙收，無論主角或配角的設定都立體飽滿，個個有血有肉，以至於令觀眾至今仍深印腦海，角色塑造得非常成功。

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武戲幾乎是實打實 招式豐富場景真實

15年前的特效，與今時今日不可同日而語，因此很多場景都是「實戰」。尤其是李亞鵬、黃聖依、倉田保昭在雪山決戰的一幕，飄雪紛飛，場景浪漫，氛圍卻殘酷，營造出淒美之感。另外，在招式方面也層出不窮，譬如殺神一刀、金剛不壞神功、幻劍、吸功大法、昆侖烈焰掌化功大法，上忍、雪飄人間等，豐富了武俠體系。

反觀如今的製作，幾乎都是在綠幕中完成，如果演技、劇情、特效不錯，還尚可觀看，但有的卻是連15年前的特效都不如，好似上個月剛剛播完的古裝神話劇《上古密約》，差強人意的特效三番五次上熱搜。

《天下第一》中的打戲豐富，場景也非常真實。（視頻截圖）

四對主要情侶各有風格 感情戲自然細膩

劇情看似是護龍山莊與東廠之間的較量，實則是四大密探的愛恨糾葛，情義抉擇。除了朝堂、江湖的鬥爭，當中還不乏笑點，夾雜的柔情也相當細膩，令人笑中帶淚。劇中主要有四對情侶，但類型與模式完全不同，李亞鵬與黃聖依、高圓圓的三角關係是感情與責任的糾葛；霍建華與葉璇的虐戀最是痛心，男方對女方一見鍾情，但情深逃不過命運的阻礙，最終陰陽兩隔；郭晉安與陳怡蓉是一對歡喜冤家，打打鬧鬧，笑料不斷；劉松仁與陳法蓉一見誤終身，一掌誤將陳法蓉打得經脈盡斷，令對方變作「植物人」，多年來用盡方法為其續命，陳法蓉最終甦醒，但當劉松仁的野心爆發之時，陳法蓉以死表決心，導致劉松仁瘋癲，最後斃命。

四對情侶的風格完全不同，但感情線又處理得順暢自然，在電視劇中非常難得，再看現在的電視劇，哪怕有一對寫得好已令觀眾拍案叫絕，更不用說四對！

點擊下圖睇四對情侶：

其實這套劇當年也紅遍兩岸三地，曾於台灣華視以及香港翡翠台播出，當中的香港演員全部都是粵語對白，因此粵語版中都是原聲，包括葉璇、劉松仁、郭晉安、張衛健、陳法蓉、湯鎮業，前TVB藝人李思蓓。而國語版全是採用配音，所以一開始聽上去有些突兀，但並不影響整套劇的評分。另外，劇中的服裝簡潔利落，妝容簡單精緻，即使放在當下也絕不輸蝕。

劇中演員眾多，放在今日即使不做宣傳，也足夠引起話題，而鄧超當時還只是一個小配角。（劇照）

縱觀近年的一些武俠劇，幾乎千篇一律不是再次翻拍金庸、古龍的小說，就是改編網絡小說，真正重新原創故事的劇本寥寥無幾，更不用說演員、劇情、打戲等細節問題，的確是難以找到一套與《天下第一》比肩的作品，因此才會被大家視作內地武俠劇的「分水嶺」。

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