《Life After People》揭人類消失後的世界　城市半年即變荒野？

新型冠狀病毒肆虐全球，不少社交娛樂場所都相繼關閉，大批民眾都居家隔離，隨着城市街道行人越來越少，大自然與動物的生活都發生了變化，好似敦煌的低窪大沙地重現了一個約3平方公里的淡水湖，而動物們也開始在城市「遊蕩」：水族館的企鵝被放出來「參觀」其他動物，野山羊出現在英國空蕩街頭，四川大熊貓在國道散步等，引起網友熱議。

疫情期間人們居家隔離，動物們或因飢餓、或因好奇、或因污染減少而走入城市。（微博@滴兒吾農）

見此番奇景，大家都開始呼籲希望通過今次的疫情，人類與自然、動物可以和諧共處，也不禁令人思考，如果人類消失，地球是否會萬物復甦，出現一片和諧的景象。恰好，紀錄片《人類消失後的世界》（Life After People）可以解答這個疑問。

《Life After People》製作於2008年。（網絡圖片）

影片在一開始便講到，人類的消失似是科幻小說，但最終世界就會變成這樣，人類不再是世界的統治者。

人類消失後的第1日 時間已變得無用

由於電廠無人為其添加新燃料，全世界的燈光會在若干小時後陸續熄滅，幾個星期後，整個星球將沉寂在無限的黑暗中。當電力枯竭，其他相關系統都將很快崩潰，好似紐約地鐵隧道的深處，有超過700台水泵抽水，一旦停止，36小時之內，地下水會淹沒整個隧道。

人類通過有意識的活動，最終決定自己的命運，這是其它生物所不能的。當人類消失數個小時後，燈光將陸續熄滅。（視頻截圖）

人類消失後的第10日 寵物狗面臨死亡

超市的水果、冰箱裏面的食物都開始腐爛，冰箱融化的水，成了寵物臨時的生命保障。失去人類的照顧，牠們不得不走出家門，這也將導致大量的寵物狗死亡。據統計，全球共有400萬隻狗，逾300多個種族，但能獨自生存的屈指可數，幾乎沒有適合小型狗的生存環境，有些狗腿短，臉長或臉短，牠們不懂偵察和狩獵，只有一些處於中間類型長相平凡的狗，可能可以長久生存下去。至於依附人們食物殘渣生存的老鼠與曱甴也會回歸自然，而嚙齒類動物會成為獵物，即使生存下來，數量也會大大減少。

離開人類後，寵物狗難以生存。（視頻截圖）

人類消失後的半年 城市將變成荒野

曾被人們捕殺的獵食動物，開始逐漸回到城市，北美野狗野貓這些小型獵食動物會率先回歸，當有足夠獵物時，大型肉食動物很快也會出現。

人類消失後的半年，獵食動物會逐漸回歸。（視頻截圖）

人類消失1年後 城鎮面貌尚可辨認

植物在路面、停車場生長，幾年後它們便能毀滅一切。蒲公英會滲透在人行道的各個角落，之前修剪過的花園會逐漸變成白尾鹿覓食的牧場，野生動物也開始適應城市生活。

依照現在的情況看，可能人類消失後不用1年，野生動物便會在城市街頭閒蕩。（視頻截圖）

沒有人類的世界，強大的自然力量正在慢慢奪回其主宰地位，閃電引起森林火大火，波及城市及周邊遺棄的建築、野草與廢棄物，各地陷入火海……

5年後，全球公路隱沒於一片綠色之下，自然無邊界，公園變森林，廣場變叢林，隨處可見動物穿行。

燒焦的木材給土壤中注入了植物生長不可或缺的氮元素。（視頻截圖）

人類消失20年後 鋼筋混凝土建築物開始瓦解

1986年切爾諾貝利事故後，前蘇聯最繁華的城市之一烏克蘭普里皮亞季便被遺棄，即使已過去24年，至今仍不能居住，這也使大家得以窺探人類消失後的城市。塵灰覆蓋學校，植物爬滿大樓，僅開業4日的遊樂場變為一堆廢墟。不過，大自然漸漸修復了這片曾經籠罩著核威脅的土地，紅鹿開始出現在紅樹林，球場被落葉林替代，儘管無人在此生活，但萬物的生命仍在繼續。

點擊下圖睇被遺棄20多年的空城——普里皮亞季：

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人類消失25年後 自然正在抹掉所有人類足跡

野狗在郊區穿梭，水泥公路難以辨認，地勢低的地區逐漸被潮水淹沒，地勢高的地區窗戶開始破損滑落，一道閃電劈在樓頂，瞬間變成一場人間煉獄。統治這片大陸的，可能是快速繁殖的狼群，灰熊也會出現在公路上。

點擊下圖睇人類消失25年後的世界：

人類消失50年後 橋樑和高樓大廈開始腐蝕坍塌

沒有工程師的照看與維護，大橋的纜繩開始生鏽，油漆脫落，鋼索開始斷裂，一旦達到臨界點，整座大橋便會倒塌。75年後，汽車也會被腐蝕得只剩下空殼，等到100年，將變為一堆廢銅爛鐵。

人類消失100年後 大型建築物消失

保險櫃中珍藏著人類歷史上最珍貴的材料，暴露在高溫與濕氣中的照片、膠片等都將化為泡影，圖書館中的書籍也將毀於一旦。現在我們保存信息、文化、歷史的方式，只不過是一張碟或者print出來的資料，然而光碟的壽命也只能維持幾十年至百年，諷刺的是，現代所謂的先進技術，不如石刻更能經久的保存信息，這也是為什麼大家能夠了解古埃及文化。

膠片全部腐蝕。（視頻截圖）

人類消失150年後 高樓大廈被植物覆蓋

街道開始塌陷，高樓大廈長滿蔓生植物，給動物們提供能量來源，形成一個垂直生態系統。貓類同犬類或會進化。

高樓大廈被植物覆蓋後，會形成一個垂直生態系統。（視頻截圖）

同時，海洋生命郁郁蔥蔥，生機勃勃。（視頻截圖）

人類消失後100至300年間 堪稱「大倒塌時代」

200年後，鋼鐵結構建築物即將崩潰，Kinzua Bridge、Eiffel Tower、Space Needle等標誌性建築物，當鋼鐵鏽蝕後，一陣較強的微風就能將其刮倒。

500年後，混凝土將不復存在，就似人死後身體會逐漸腐蝕而回歸自然，城市又何嘗不是呢？

人類消失後1000年 無法尋找人類活動的足跡

人們曾經生活過的城市已無法辨認，難以尋找高樓大廈的痕跡，也無法找到人類活動過的痕跡，一切回歸原始面貌。大自然會重掌這塊土地，賦予其綠色心臟，這才是行星地球存在的真正意義。

紐約政府大樓或變成這樣。（視頻截圖）

人類消失後10000年 還有什麼能證明人類生存過？

人類在地球上生存為地球帶來不少的傷害，但也曾經創造過輝煌的文明。儘管鋼鐵腐朽，混凝土崩碎，木材、書本腐爛，不過仍會有一些人造物遺留在這個星球，包括石建築萬里長城，金字塔、胡佛水壩以及總統山Mount Rushmore National Memorial的石刻雕像。而人類的繼承者，或許是有較大進化的黑猩猩。

影片在最後提出的一點令人深思：「如果把地球45億年的歷史壓縮為24小時，一萬年的時間也不過是零點幾秒，人類存活在這個星球上的時間，也僅有半分鐘長。地球沒有人類依然會轉，人類之前有生命，人類之後依然會有生命。」