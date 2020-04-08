太妍不忘鐘鉉30歲生忌　Key@SHINee：很想你、一直很愛你

2020年4月8日是韓國團體SHINee成員鐘鉉30歲生日的日子，日月如梭，這也是第三個沒有他的生日，但對SHINee World（SHINee官方歌迷名）而言仍然一如既往地特別。除了SM經紀公司按每年慣例於SHINee的官方IG、Facebook、Twitter等社交平台準時在韓國時間0點0分放上一張鐘鉉的帥照，而今年則是《Everybody》時期穿着軍裝的照片；與鐘鉉關係親近的少女時代成員太妍、SHINee成員Key亦先後在個人社交媒體分享貼文，表達對他的想念。

太妍在個人IG分享了一張宮崎駿動畫《崖上的波兒》的劇照，照片中波兒和好友宗介在一起，天真無邪的他們正準備吃熱騰騰的拉麵；太妍又將自己與鐘鉉標記在照片中，附上一個蛋糕的符號，以祝賀弟弟的生日。正在當兵的SHINee成員Key亦上傳一張鐘鉉坐在他對面一起吃日式炸豬排的照片，並寫道：「Happy birthday，너무 보고싶어，늘 미안하고 늘 사랑해！（生日快樂，很想念你，一直都很對不起，一直很愛你！）」讓一眾SHINee World淚目之餘，亦不忘留言要他們堅強，好好地走下去。