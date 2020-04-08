【鐘鉉30歲生忌】細數生前暖心舉動　太妍：沒有人不愛你

2020年4月8日是韓國團體SHINee成員鐘鉉30歲生日的日子，日月如梭，這也是第三個沒有他的生日，但這個日子對SHINee WORLD（SHINee官方歌迷名）而言仍然一如既往地特別。在舞台上，他是耀眼的明星，以歌聲征服大眾；作為一個創作人，他將多愁善感抒發在自己的歌曲當中；而作為電台節目《藍色之夜》的主持，他則展示了感情細膩一面；他的多情和溫柔，其實治癒了很多人心，讓我們一起重溫鐘鉉的溫暖事跡，從而了解他的美好，也值得更多的喜歡。

如果鐘鉉還在的話，他應該和其他成員一樣正在軍隊裡當兵吧……（網絡圖片）

1. 有一位即將結婚的粉絲前往簽名會，並將喜帖遞給鐘鉉，希望能夠得到他的祝福，鐘鉉替她高興道：「真的嗎？是嫁給好男人對吧？」粉絲回答：「嗯，當然！」鐘鉉放心說：「那就好！」這件小事自此傳遍整個韓圈，粉絲們都認為這個回應表達了他的關心，也比常見的一句「祝你們幸福」來得更加窩心。

2. 那一天的簽名會剛好是鐘鉉生日，粉絲還是希望親自跟他說一句生日快樂：「這句話你應該已經聽了很多次，但還是要祝你生日快樂！」鐘鉉回應道：「不是的，我是第一次聽到你說啊！」除了讓人心動，多情的回答對粉絲而言也成為了別具意義的回憶。

鐘鉉日常的暖心舉動都被粉絲們紀錄下來。（Facebook／@SHINee）

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3. SM是韓國有名的經紀公司，旗下的藝人包括：東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO等，而粉絲們都喜歡在公司門外等候喜歡的藝人，某一個寒冷的冬天凌晨，鐘鉉離開公司的時候遇上幾個別家的粉絲，便關心她們說晚上女孩子在外面不安全，還給了她們五萬元（約$350港元）的士費。

4. SHINee第2次巡迴演唱會的首爾場，鐘鉉連續兩天把一直支持自己的粉絲應援站名字和Logo都畫在身上，並在《Internet War》的舞台展示出來，以表示對粉絲們的感恩之情。

鐘鉉將粉絲站的名字都畫在身上，以表示對粉絲們的感謝。（網絡圖片）

5. 有一位粉絲因為自己的名字而遭受過不少取笑，所以在簽名會上別人都在簽「To：某某」的時候，她卻和鐘鉉說不要寫名字，而且說着他的電台節目就哭了。後來她移動到溫流面前時，鐘鉉還用嘴型跟她說不要哭。後來活動完結，鐘鉉請工作人員送來一張字條，上面寫着：「不要哭，名字很美麗，是其他人太壞了，妳很優秀！」讓粉絲覺得因為名字而受到的傷害都得到了治癒。

太妍與鐘鉉關係友好，二人更一起合唱了《Lonely》。（Instagram／@taeyeon_ss）

鐘鉉的暖心舉動不勝枚舉，亦因為總是帶着正能量而成為一眾粉絲的榜樣，一直燃燒自己成為大家的陽光，可是大家卻忽略了陽光也需要被給予溫暖，所以在他離開後，大家更覺得惋惜和心疼；就如少女時代太妍所說的：「這個是你，另外一面的也是你，所以沒有人不愛你。 非常喜歡你、非常愛你，想要再輕輕地拍拍你，至少再抱你一次。太令人惋惜的、值得珍重的、我們寶貴的鐘鉉。」還記得鐘鉉在2017年4月3日最後一天主持《藍色之夜》時說過：「所謂人生就是相遇與分離的連續，我們身處在那個過程裡，相信會更加茁壯成長。當下可能會覺得後悔、遺憾，眼淚快要掉下來，但我們一定會再次相見。」