SHINee鐘鉉母親創辦基金會舉行紀念活動　珉豪服役中仍抽空出席

韓國男團SHINee成員鐘鉉於2017年12月因抑鬱症自殺離世，震驚整個韓國演藝圈，亦重新喚起社會大眾關心抑鬱症問題。鐘鉉的母親李恩京為了幫助與兒子一樣受著同樣苦痛的年輕音樂人，於去年成立「SHINY FOUNDATION」基金會（빛이나 재단법인）。昨晚（21日）「SHINY FOUNDATION」在首爾舉行第二屆紀念鐘鉉的《SHINY藝術節》活動，除了引來大批SHINee World（SHINee粉絲）出席支持之外，SHINee成員們的家屬和正在當兵的珉豪亦有專誠到場。

鐘鉉的母親李恩京為了幫助與兒子一樣受著同樣苦痛的年輕音樂人，於去年成立「SHINY FOUNDATION」基金會。（Instagram：@shiny90408）

珉豪服役中仍抽空出席。（LYSN：@SHINee）

在網上流傳的片段中所見，珉豪戴着口罩、cap帽、透明眼鏡的他雖然低調進場，不過依然無法遮蓋他本來出眾的外貌，引起在場人士歡呼。有在場粉絲表示，珉豪進場後全程坐在SHINee成員們的父母旁邊，交談甚歡，在活動完結後鐘鉉的母親更上前與珉豪擁抱道別，可見成員們互相與家人之間的關係相當融洽，就像是一家人一樣。

珉豪戴着口罩、cap帽、透明眼鏡的他雖然低調進場，不過依然無法遮蓋他本來出眾的外貌，引起在場人士歡呼。（網上圖片）

正在當兵的珉豪（紅圈示）專誠出席「SHINY FOUNDATION」在首爾舉行第二屆紀念鐘鉉的《SHINY藝術節》活動。（Twitter：@winterjonghyun）

鐘鉉的母親上前與珉豪擁抱道別。（Twitter：@joodi98）

SHINee成員們一直極力支持「SHINY FOUNDATION」，去年除了已入伍的SHINee隊長溫流之外，Key、珉豪和泰民都有一同出席《SHINY藝術節》，亦有捐出個人物品義賣作慈善用途。今年由於溫流和Key正在軍隊服役，而忙內泰民亦因正積極準備於24及25日舉行的個人粉絲見面會，只有取得休假的珉豪能作代表出席。不過，成員們的父母亦有出席支持，忙於工作的泰民亦有拍片送上祝福。

去年除了已入伍的SHINee隊長溫流之外，Key、珉豪和泰民都有一同出席《SHINY藝術節》。（Twitter：@Shinee_taem）

SHINee成員們一直極力支持「SHINY FOUNDATION」。（Instagram：@shiny90408）

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