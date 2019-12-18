SHINee鐘鉉離世兩周年　SM娛樂分享台上唱歌帥氣照片：我們愛你

韓國男團SHINee成員鐘鉉於2017年12月18日因抑鬱症自殺離世，終年27歲，韓國演藝圈失去這粒在台上發光發亮的寶石。時間飛逝，鐘鉉不經不覺已離開大家兩年，他的所屬經紀公司SM娛樂於韓國時間凌晨零時零分準時在社交網站上載一張鐘鉉在台上唱歌的照片，並寫上「我們愛你」，就他像從來沒有離開過一樣。

SM娛樂於韓國時間凌晨零時零分準時在社交網站上載一張鐘鉉在台上唱歌的照片，並寫上「我們愛你」。（Instagram：@shinee）

另外，鐘鉉的好友兼樂隊Dear Cloud成員Nine亦有在這天發文悼念：「我決定不再讓心情變得難過了，美好的人不會被遺忘，我還學會了即使我們現在相隔遠方，即使因為這樣的距離讓我的內在變了很多，但時間一分一秒地流逝、一天一天地過，總有一天我們會再見面的，我會在這裏唱你的歌，你在那邊一定過要幸福。」

樂隊Dear Cloud成員Nine（右）發文悼念好友鐘鉉。（Instagram:@run_withthewolf）

Super Junior隊長利特在Instagram上載鐘鉉的照片，並寫道：「很想你，鐘鉉啊！」。而SHINee的排舞老師仲宗根梨乃和沈在元亦有在Instagram上緬懷這位相當有才華的27歲歌手。

Super Junior隊長利特在Instagram上載鐘鉉的照片，並寫道：「很想你，鐘鉉啊！」（Instagram：@xxteukxx）

至於SHINee的其餘四位成員，除了忙內泰民正努力展開SOLO活動，並加入SM娛樂組成的跨團男團Super M外，隊長溫流、Key和珉豪現正分別在軍隊服役中。雖然以後不再有機會見到五人的華麗舞台，不過他們每次在台上都會強調：「我們永遠是五個人，希望大家不要忘記鐘鉉。」可見鐘鉉依然一直長存在SHINee和粉絲的心中。

SHINee隊長溫流（左一）、Key（右一）和珉豪（右二）現正分別在軍隊服役中，忙內泰民（左二）正努力展開SOLO活動。（Instagram：@shinee）

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