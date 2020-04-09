機智醫生生活劇評｜看似平淡無奇卻暗藏洋蔥　生死間見盡人性光輝

很多朋友們是不是在盼星星盼月亮的等待中，終於迎接來了這部劇，它就是《機智醫生生活》，作為《請回答》系列的真愛粉們，這可是一次絕佳的好機會，該劇是執導《請回答》系列和《機智牢房生活》的申源浩PD新作品，也難怪觀眾們會抱有很大的期待。

《機智醫生生活》於豆瓣獲得9.3分的高評。（截圖）

除了導演，該劇在演員陣容上也是個大陣勢，曹政奭，柳演錫，鄭敬淏等演員的合作，這部劇真的是看點很多，就連配角都是很多巨星加盟，所以《機智醫生生活》這部劇在演員上的篩選是無話可說的，總有一種不看會虧了的感覺。

該劇的背景是醫院，講述了醫生，護士和患者們的生活。據悉，該劇從企劃階段開始就計畫拍攝三季的消息傳開後，引起了人們的熱議，看來該劇之前的拍攝給大家的感覺還不錯，並且口碑一直保持得很好。該劇碼前更新到了第四集，看過一兩集的朋友們應該就深有體會，是一部看到完全停不下來的劇就對啦。

《機智醫生生活》看介紹是很平淡的一部劇，但是其實不然。（《機智醫生生活》劇照）

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看看這些海報，劇中的五位主演，以及很多的配角，在這樣龐大的陣容下，這些演員隨便拎出來幾個都可以聯合起來拍戲了，並且這部劇也正是由這幾位演員撐了起來，每一位演員除了由自身扎實的演技功底以外，他們拍攝過的電視劇等都是很多且品質高的，並且多次拿到各種優秀獎，這樣看來這部劇的收視率是不在話下的。

《機智醫生生活》陣容強大，隨便拎出來幾個都可以聯合起來拍戲了。（《機智醫生生活》海報）

看過太多各種題材的醫療劇，《機智醫生生活》是值得你去觀看的，雖說簡單看介紹是很平淡的一部劇，但是其實不然，你要是看進去了，就會發現這是一部充滿人性的劇，並且會很治癒。這部精品中的精品，不看真的是虧了哦，劇情環環相扣，伏筆埋藏，並且耐人尋味，如果要在醫療劇裡評選的話，那真的是第一非你莫屬了！

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