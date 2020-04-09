《梨泰院Class》抄襲台灣設計？設計師曬對比照　Netflix咁回應

韓劇《梨泰院Class》播出後引發不少討論。但昨日卻被台灣設計師涂閔翔發現劇中出現的商標與他設計過的作品相似，對此，他表示：「身為創作者感到很遺憾。」

涂閔翔貼出《梨泰院Class》最後一集畫面中，男主角朴世路（朴敘俊飾）接管「長家」餐飲集團時，桌子前方就印有商標。涂閔翔昨日在社交平台貼出劇照與自己的作品對照圖表示：「我有沒有看錯？當紅韓劇《梨泰院Class》影片中出現很像我公司設計的Logo作品。」

《梨泰院Class》「長家」LOGO被指抄襲台灣設計。（Facebook@涂閔翔）

對此，涂閔翔日前受訪時說：「身為創作者感到很遺憾。」他表示，當初是因為網友傳訊息分享才會知道；也因不確定當初為台灣業者設計商標時，著作財產權在哪邊，只是業者已經歇業，尚未有下一步計畫。

《梨泰院Class》驚傳抄襲疑雲。（《梨泰院Class》劇照）

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《梨泰院Class》網路上架平台Netflix表示，由於只是負責播出，非負責製作這部戲：「因此並不清楚製作設計時的相關內容，還要麻煩相關詢問人士直接向韓國製作單位聯絡，以獲得正確訊息。」

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