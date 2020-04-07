不完美的她劇評｜有惠英紅周迅都得豆瓣6.6分？一個原因喪吸負評

周迅、惠英紅、趙雅芝當主演。黃覺、金士傑、童瑤做配角。如果一部劇集結了這些演員，那真的算是有生之年系列了。但很可惜，這樣的陣容也擋不了一部劇「呃嬲」。

很多時候，一部劇的成功與否看兩個因素。一看劇本。二看演員。前者是基礎，後者是保障。一般題材有趣，劇本扎實，演技精湛的情況下，一部劇都不會爛的太離譜。

《不完美的她》改編自日劇《母親》，該劇在豆瓣獲得9.4的高分。（截圖）

很可惜，戲精還是低估了內地編劇的魔改功力。《不完美的她》改編自高分日劇《母親》，原作豆瓣評分高達9.4。請來了一群有著超高國民度，自拉觀眾好感的戲骨們。暫且不問內地改編成風，編劇是幹啥吃的問題。在擁有好劇本、好演員的情況下還能讓一部劇跌到豆瓣6.6，我也是真佩服了。

剛開始，大家對《不完美的她》也是充滿期待的。除了神仙陣容外，也是因為終於來了一部沒有愛恨情仇的大女主戲。不談情說愛，沒有家長里短，這部劇終於讓內地優秀的大青衣們有了發揮空間。

《不完美的她》於豆瓣僅得6.6分，被原作比下去。（截圖）

原作故事有兩條時間線。主線是小學老師奈緒以“誘拐”的方式拯救了受虐待的兒童憐南。支線是奈緒在拯救憐南的過程中想起自己兒時被生母拋棄的經歷，從中得到救贖。兩條線交叉前進，既是拯救別人，也是救贖自己。

《不完美的她》中，奈緒變成了緒之（周迅飾），憐南變成了蓮生。緒之，30年前被生母拋棄，在養母身邊長大。30年後的現在，因為無法釋懷自己被拋棄的事實，她整個人變得孤僻淡漠，難以融入人群。

相關圖輯：【不完美的她】周迅惠英紅新劇首播毀譽參半 細數亮點與Bug位（點圖放大▼▼▼）

+ 8 + 7 + 6

童年的創傷帶來的影響是一輩子都難以彌補的。即使如今已經事業有成，但緒之依舊在尋找著“我是誰”。在前往大連尋找生母的過程中，她遇見了遭受父母虐待的蓮生。在蓮生身上，她看到了被生母拋棄的自己。因為被母親拋棄過，所以更懂得被母親傷害的痛。所以在看到相同經歷的小孩時，會生髮出比常人更猛烈的保護欲。這部劇的主旨意在說明：

不是只有親生母親才有資格當“母親”。同理，也不是生下了孩子就算是做了“母親”。

內地版中，奈緒變成了緒之（周迅飾）。（《不完美的她》劇照）

不難看出，緒之和蓮生互相救贖過程中需要有大量的情感鋪墊。但在這部劇中，幾乎看不到。原作中兩個人是師生關係，在這部劇中，兩個人相遇純屬碰巧。緒之發現蓮生受虐也沒有任何切實可靠的證據，更沒有親眼目睹所帶來的心靈衝擊。兩個人的關係建立在一句文青式的自白：“那些與我有著類似經歷的人，我們會一眼認出彼此。”

因為缺乏足夠的鋪墊，很難讓人理解蓮生之於緒之有什麼特殊意義。幾次三番的偶遇，確定了眼神，就是對的人。然後，緒之就開始帶著蓮生勇闖天涯，不惜背上“誘拐”的罪名。這給人的感覺就像是一個理想主義的文藝女青年熱血上湧，幹了件很酷的事。

劇情令觀眾難以產生情感共鳴。（《不完美的她》片段）

沒有現實的沉重，缺乏情感共鳴。周迅特有的文藝范兒和雲淡風輕的氣質，讓人體會不到她做出這個決定有多冒險和艱難。所以當緒之對蓮生說出“我就是你媽媽”的時候，不僅讓人感覺不到淚點，反而覺得好奇怪，好突兀。

原作之中，每個角色都很豐滿，通過細枝末節展現一個人的很多面，進而把主題擴展到更宏大的領域。但是在這裡，一些角色不僅變得臉譜化，還看得人十分莫名其妙。蓮生的媽媽，她愛女兒，但又放任男友對女兒的虐待。男友讓蓮生站在遊戲螢幕的槍口前，然後扳指一扣，蓮生倒在地上。

周迅特有的文藝感在劇中顯得相當突兀。（《不完美的她》劇照）

相關圖輯：【不完美的她】數據分析周迅10大經典角色 《射雕》黃蓉僅排第三（點圖放大▼▼▼）

蓮生的媽媽看到這一幕，會討好的面對男友，小心翼翼的讓女兒出門玩。即使是個壞媽媽，但依舊能看出她對女兒還是有些許感情。男友趁她不在家，讓蓮生穿上公主裙，強迫蓮生嘟嘟嘴，給她塗口紅。母親看到這一幕，第一反應是大吼大叫，把撲過來叫媽媽的蓮生推搡在地。摔東西怒駡“髒，噁心”。

即使是改編，也至少應該保持人設統一吧。一會維護女兒，一會對女兒視而不見，一會又嫉妒痛恨女兒。原作中由好媽媽變成壞媽媽給人思考悉數不見，你看到的就是一個精神分裂症患者。

+ 26 + 25 + 24

可能是覺得緒之和蓮生相互救贖的故事線太簡單，導演又增加了許多條支線。第一集，緒之就在尋找生母。憑藉著30年前的記憶，找到了被生母拋棄時候的地點。苦苦追問當時賣飲料的大爺是否還記得30年前帶著小女孩的女人。這……換誰，誰能記得住？人來人往的遊樂場，30年前的顧客，這大爺也是真神了，居然還真就記得住。毫無說服力的劇情，我也是醉了。

緒之憑藉著30年前的記憶，找到了被生母拋棄時候的地點。（《不完美的她》截圖）

賣飲料的大爺神級記憶力被網民恥笑。（《不完美的她》截圖）

第二集，黃覺出場。身為自媒體編輯，冒著被發律師函的風險也要在公眾號上揭穿一家製藥公司的虛假銷售。緒之因為和製藥公司有合作，必須幫製藥公司擺平這場糾紛。於是，她就黑進了對方的公眾號，發了篇“洗白”的文章。

嚴重懷疑黃覺這個角色是在黑自媒體從業者。沒有調查真相就放上被P過的照片當實證，還叫囂著自己是正義的，不知腦子是進了幾斤水。緒之駭客技術再高，這麼公然黑進別人帳號發文章，真的沒問題嗎？身為大公司的網路安全員，臉不紅心不跳的做完這些事，真的合邏輯嗎？

緒之突變超級黑客。（《不完美的她》劇照）

如果說原作是現實題材的虐童故事，主打催淚治癒風。但是《不完美的她》戲精追到現在，只感受到了驚悚和恐怖。無論是尋找生母還是救出蓮生，氣氛那個陰沉啊，配樂那個詭異啊，鏡頭那個晃啊，一度讓我懷疑自己看的是鬼片。雖然很有電影質感，但風格錯位，還是讓人接受無能。

很多時候，一部劇爛掉了，大概率都怪罪到了演員身上。尤其是周迅這樣不缺話題的女星，上一部《如懿傳》遭群嘲的情境還歷歷在目，這次又是一部爛劇。但說實話，這部劇爛掉了，真不該是演員背鍋。

雖然《如懿傳》被網民批評得一無是處，但仍得豆瓣7.4分。（截圖）

+ 4 + 3 + 2

周迅飾演的緒之。孤僻淡漠，演活了那種外人面前強勢瀟灑，實際上緊張兮兮的陰沉勁兒。惠英紅飾演的緒之養母。在緒之面前是有愛說不出的母親。在外人面前強勢優雅的女強人。許久不見趙雅芝，演起戲來還是很棒。一位老實怯懦，愛孩子又不敢上前去的母親形象被她演繹的入木三分。就連飾演蓮生的小演員也很有演戲的天分。為了不被母親拋棄，她總是假裝自己很好很開心。可是她越懂事，我的心裡就越難受。

飾演蓮生的小演員也很有演戲的天分。（《不完美的她》片段）

原作很完美。演員很完美。但搬到內地依舊是水土不服，生硬尷尬，白白浪費了這麼好的一個故事。在隔壁南韓把英國的《Doctor Foster》改編成《夫妻的世界》獲得口碑收視雙豐收的時候，這波對比來的太鮮明。改編從來不是錯。一味改編，只會改編才是錯。像現在這樣魔幻改編，白白浪費了演員和劇本，更是錯上加錯！

【本文獲「喊我追劇」授權轉載，微信公眾號：hanju1234】