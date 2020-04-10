【慶餘年】大部份主演相繼確定拍第二季　肖戰去留全在乎兩大因素

內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎，當劇集播畢之後，不少觀眾都期待第二季，由原班人馬出演。最近已經有不少消息傳出原班人馬開拍的機會相當大，但飾演言冰雲一角的肖戰，似乎無任何消息指出會接拍續集，令人覺得假如他無法接演劇集，就會失去原汁原味，沒有第一季來得歡迎。其實，肖戰能否再出演言冰雲一角好在乎兩大原因，看看他自己能否放得開而已。

肖戰已經貴為一線紅星，會否為他人作配相當受關注。（《慶餘年》微博圖片）

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有收看《慶餘年》的觀眾都知道，言冰雲在第一季的時候發揮空間不大，大部份都處於沉默寡言，將自己藏入最深處的狀態之中。但在第二季言冰雲的戲份將會增加，據知會突出人物鮮明個性，着重他與范閑之間的合作關係，而該劇的編劇王倦曾在微博講道：「其實這個性格，這個人物，未來和范閑﹑王啟年﹑高達走在一起，還挺有趣。估計四人相處，全都會好頭大。」言語中已可見言冰雲在第二季的重要性。

言冰雲在第二季的戲份會增加。（《慶餘年》微博圖片）

雖然肖戰的演技有待進步，但他畢竟是出演言冰雲的第一人，為了有連貫性當然繼續出演較好。可是能否成事最重要看他自身能否放得低，因為在拍第一季的時候，肖戰只是一位普通明星，理所當然肯為他人作配，可是如今不同往日，他現時已經是頂級流量明星，接拍的劇集都是以男主角為主，身價更是不菲。

據傳為了磨練演技在客串拍《慶餘年》的時候，肖戰只是收了1000多元的片酬，拍了幾日戲而已。而飾演的陳萍萍（吳剛飾）更是零片酬出演，事關他與導演是好朋友關係，所以免費出演。但去年播出他主演的劇集《陳情令》令他紅遍大江南北，成為炙手可熱的明星，片酬當然高漲了不少，有傳身價已經達上億元人民幣。

在已經貴為一線紅星的地位上，他的檔期亦相當額滿，加上《慶餘年》第二季，他的角色只是配角而已，能否可以再為他人作配要看他的心態。另外，相信他的片酬亦比從前高，製作方在這一方面相信要作出協調。

肖戰的身價已經高漲了。（肖戰微博圖片）

在未知肖戰這一方會否答應演出時候，早前已經盛傳范閑（張若昀飾）﹑何道人（郭家諾飾）﹑王啓年（田雨飾）等主要角色已經確定第二季會在年底開拍。據指張若昀已經簽了五年《慶餘年》的三季合約，在這五年時間《慶餘年》將會拍畢全部。另外，張若昀曾在直播節目中坦承第二季的章程在趕製當中，已經有不少人在催促了，當中還說陳道明仍在催拍，由此可見二人接拍第二季應該無誤。

另外，何道人在直播的時候亦無意中自爆，第二季將會在今年年底開拍，預計在2021年開播。而田雨同樣地在直播中承認會參演第二季，更在微博說道：「王啓年下台鞠躬，第二季會繼續耕耘為夫人和小女賺銀子，謝謝大家的陪伴，我去幫大家催第二季了，回見！」可見不少主演都會回歸，到底戲份重的言冰雲會否回歸我們就拭目以待。