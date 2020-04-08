【慶餘年】肖恩「于榮光」曾是港片紅星　開公司簽過孫儷趙麗穎

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》愈播愈緊湊，隨著劇情的推進不少相關人物亦陸續登場，其中一位就是北齊的秘密情報員肖恩。對於他相信觀眾不會陌生，因為肖恩的扮演者正是功夫明星于榮光。

肖恩的扮演者為于榮光。（影片截圖）

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，肖恩在多年前被鑒查院院長陳萍萍（吳剛飾）擒獲，並一直被囚禁在鑒查院的地牢當中。事關在他身上收藏了太多不為人知的秘密，當中包括了與葉輕眉（顧語涵飾）的關係﹑神廟的所在位置等，但他似乎寧願被囚禁一世亦不會將秘密講出，非常守口如瓶。之所以能被送回北齊，只因慶帝視他為交換物品而已，以一換一的方式將被困在北齊當人質的言冰雲（肖戰飾）換回來。

雖然肖恩的戲份不多，不過在劇中起了好大作用，在臨死之前他一直誤以為范閑（張若昀飾）就是自己的孫子，並對他坦白將自己收藏在心裡多年的秘密告知他，從而令他得知真相原來自己就是慶帝（陳道明飾）的兒子。而于榮光將這個角色詮釋得非常好，演技收放自如，將人物已經心如止水的情緒發揮得淋漓盡致，被網友譽為根本是原著中的肖恩，對他有讚無彈。

肖恩的一生非常可憐。（影片截圖）

因為肖恩這角色引起大家對他的興趣，戲內他是北齊武功高強的高手，戲外他亦是非常打得的功夫明星。從小習武的于榮光身手不凡，自11歲起就在京劇團擔任演員學習武生，一學就學了十年懂得非常多武功動作，之後在20歲初出頭的年紀他就被導演徐小明相中，先後拍攝了多部電影作品，可是名聲沒有因此而打開，直到90年代他從內地來港發展才廣為人知，拍過的作品包括《國產淩淩漆》﹑《慈禧秘密生活》﹑《風雲雄霸天下》等都非常受歡迎，拍超過30部香港電影，不過當中的作品以演反派居多，所以不少人還以為他是香港明星，其實他是在內地出道先。

于榮光90年代拍過許多香港電影。（網上圖片）

事實上，不少人都將他同成龍﹑李連杰﹑甄子丹等功夫明星作比較，可是他的機遇沒有他們好，所以演藝事業一直浮浮沉沉。雖然名聲不及他們，但他仍然沒有放棄演戲這回事，到目前為止產量仍然非常豐富，大多以拍電視劇為主多為配角。除此之外，他更有參與導演﹑監製的工作，作品包括《天龍八部》﹑《斗破蒼穹》﹑《舞樂傳奇》等，是集演員﹑導演﹑監製三個身份的大人物。

于榮光現時更是集演員﹑導演﹑監製三個身份的大人物。（于榮光微博圖片）

除了以上三個身份之外，于榮光亦是內地娛樂公司的總裁。在2003年的時候他就投資加盟北京海潤影視集團並且成立了雲南潤視榮光影業製作有限公司（子公司），出任總裁一職。而他有份投資的海潤影視旗下簽約藝人更是許多為大明星，包括有高雲翔﹑汪東城﹑鄧麗欣（已離開）﹑趙麗穎（已離開）﹑孫儷（已離開）等人，而製作的影視作品多不勝數，包括《玉觀音》﹑《新刀馬旦》﹑《亮劍》等，不少人都要看他吃飯的。

海潤影視集團旗下有不少紅星。（視覺中國﹑趙麗穎﹑孫儷微博圖片）

而他主打管理的雲南潤視榮光影業製作有限公司，旗下的一部電視劇《天龍八部》還未播映就非常受期待。事關集合了中港台三地不少紅星參演，包括有楊祐寧﹑文詠珊﹑何泓姍﹑徐冬冬﹑劉玉翠等，而該部作品于榮光亦參與其中。作為演而優則導的于榮光，如今已經61歲了，雖然如此不過他保養得宜，身材依然壯碩。身為總裁的他現時依然拍戲想必只是為興趣客串而已。