【巧手神探】Angelababy新綜藝整陶藝　雙手乾淨惹網友質疑：做騷

Angelababy（楊穎）憑藉精緻的樣貌圈粉無數，儘管時常受到整容、演技、婚姻等爭議，但人氣一直居高不下，而不少網友也表示，只要Baby不拍戲，做什麼節目都可以。

上個月剛剛復工的Baby參與錄製了湖南衛視最新的原創真人騷《巧手神探》，擔任常駐嘉賓。節目以機器智慧和傳統手工藝的比拼為亮點，通過手工藝品的製作與縝密的推理，宣傳匠人精神，近日更發布了幾位嘉賓的一系列宣傳相與短片，想不到Baby的照片又引起熱議。

相中的Baby頭戴髮夾，扎了兩條馬尾，身穿白T與橙色工裝褲，看上去青春活潑，俏皮可愛。她在節目中演繹做陶藝的過程，大大的雙眼望著手中的「陶罐」，姿勢有板有眼，但無論服裝抑或工作台，甚至是手都非常乾淨，眼神也不太專注，令部分網友忍不住吐槽她「做騷」，更似是在擺拍，沒有傳遞出節目的主旨「匠人精神」。

乾淨的雙收與工作台令網友看出「破綻」，認為她沒有用心做陶藝。（微博@湖南衛視巧手神探）

網友直指Baby「擺拍」。（微博圖片）

還有人將Baby與另一位嘉賓譚卓比較，大讚負責縫紉工藝的她要認真專注很多。

譚卓也是節目的嘉賓之一。（微博@湖南衛視巧手神探）

不過，在節目釋出的短片中，Baby都有親自示範整陶藝，滿是泥巴的手還整污糟了臉頰，但絲毫不影響她的美貌，有網友感歎到「仙女玩泥巴都這麼好看」，非常期待節目的播出。

Baby在宣傳片中也非常可愛。（視頻截圖）