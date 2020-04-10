Kylie Jenner冧莊成全球最年輕億萬富豪　22歲身家已高達10億美元

美國財經雜誌《福布斯》日前公布了全球富豪榜，現年22歲的美國真人騷女星Kylie Jenner再度成為全球最年輕的億萬富豪。雖然Kylie年紀輕輕，但非常有生意頭腦，她利用自己的社交媒體影響力創立自家美妝品牌，經營得有聲有色，相當犀利！

現年22歲的美國真人騷女星Kylie Jenner再度成為全球最年輕的億萬富豪。（IG@kyliejenner）

Kylie去年就以21歲之齡，擊敗社交網站Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的紀錄，成為有史以來最年輕白手興家的億萬富豪，朱克伯格上榜時年僅23歲。不過當時Kylie就被外界質疑不是白手興家，認為她全靠家族的名氣才大賺，但她曾在接受訪問時談及如何將創立的美妝品牌變成一間市值數十億美元的企業，並透露父母在她15歲時就斷了她的經濟來源，她傾盡整副身家創立Kylie Cosmetics：「我的父母告訴我必須自己賺錢，是時候學會怎麼存錢和花錢。雖然我的確有富裕的家庭背景，但沒有一分錢是從父母那裏繼承的。」

Kylie同名模家姐Kendall Jenner人氣強勁。（IG@kyliejenner）

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在IG坐擁1.6億粉絲的Kylie號召力驚人，一個Post就可輕鬆賺126萬美元（約977萬港元），令不少人羡慕又妒忌！去年11月Kylie以6億美元（約46.5億港元）將自家化妝品牌51%的股份，賣給了化妝品巨頭Coty Inc.，自己擁有餘下49%。而她的化妝品繼續大賣，令她的身家大增！

Kylie去年11月以6億美元（約46.5億港元）將自家化妝品牌51%的股份，賣給了化妝品巨頭Coty Inc.。（IG@kyliejenner）