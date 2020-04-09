Justin Bieber 8100萬舊宅翻Hit　超豪華造型同復仇者總部有得揮

近日新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，大家都留在家中自我隔離，加拿大小天王Justin Bieber同老婆Hailey Bieber亦不例外。兩人在家不忘放閃，不但頻頻上載甜蜜合照，更大玩抖音Tik Tok，好受歡迎！雖然不少網民都羡慕他們的愛巢又大又靚，但近日Justin曾居住過的加州舊宅突然翻Hit，在Twitter掀起熱烈討論！

Justin Bieber同老婆Hailey Bieber由上個月起就減少外出，在家中自我隔離，他更Post了與老婆的親吻照，寫道：「我的隔離好夥伴。」（IG@justinbieber）

Justin同老婆Hailey由上個月起就減少外出，在家中自我隔離，他更Post了與老婆的親吻照，寫道：「我的隔離好夥伴。」大方放閃！兩人還經常玩Tik Tok，在大客廳中跟着拍子跳舞，Justin早前更在家中挑戰Parkour，他在片中由梳化跳到凳子，再利用滑板由大廳滑到入房，溫馨又闊落的空間令人羡慕！

Justin同老婆Hailey留在家中自我隔離期間，大玩抖音Tik Tok。（影片截圖）

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不過最近Justin在2015年曾住過的舊宅在Twitter掀起網民熱議，大屋由建築師Ed Niles於2009年設計，售價1050萬美元（約8139萬港元）。據知大屋占地6500呎，外形設計是一間圓頂玻璃屋，不少網民都認為造型似足復仇者總部，還有人覺得似公共圖書館、會議中心、醫院、大學校園等等。其實Justin當時是以月租近6萬美元（約47萬港元）租住，而歌手Jake Paul曾以大屋作為拍攝MV的背景。

Justin在2015年曾住過的舊宅在Twitter掀起網民熱議，不少網民都認為造型似足復仇者總部。（Twitter@TrainPersonally）

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而Justin婚後與老婆Hailey住在價值850萬美元（約6589萬港元）、位於洛杉磯比華利山的獨立屋豪宅，大屋佔地6100呎，外觀是一幢純白的建築，由設計師Charles Infante進行翻新，室內設計以白色和木質為主調，風格簡約優雅。總共有5間臥室，7間浴室，還有迷你影院、圖書室、酒窖、泳池及庭院等。Justin更曾在去年10月於IG曬出多張自己拍攝的家居照，表示自己有意出售這間屋，但當然只是講笑啦！

Justin婚後與老婆Hailey住在位於洛杉磯比華利山的獨立屋豪宅，他曾在去年10月於IG曬出多張自己拍攝的家居照。（IG@justinbieber）