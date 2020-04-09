傳哈里梅根移居洛杉磯租天價豪宅　日租11萬超奢華意式莊園逐格睇

哈里王子（Prince Henry）與梅根（Meghan Markle）日前正式卸下英國王室高級成員身份，外界都好關心兩人對於未來的規劃。有報道指哈里梅根夫婦已經正式移居美國洛杉磯，為梅根重返荷里活而鋪路，更指他們由2月開始已經積極物色住所，終於在馬里布（Malibu）租下一棟意式豪宅佩特拉莊園（Petra Manor）！

哈里王子（Prince Henry）與梅根（Meghan Markle）在4月1日正式卸下英國王室高級成員身份，有報道指他們已經正式移居美國洛杉磯。（Getty Images）

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梅根在嫁入英國皇室前，是美國大熱劇集《金裝律師》（Suits）的主角之一，有指她脫離王室後計劃重返演藝圈，所以選擇一家人定居洛杉磯，並以日租高達1.5萬美元（約11萬港元）租下豪宅。這座名為佩特拉莊園（Petra Manor）的豪宅位於門禁森嚴的高檔社區，不但地理位置優越，而且私密度高，距離梅根媽媽（Doria Ragland）的住所约30英里，方便照顧孫仔Archie。

據知哈里梅根夫婦物色的大宅距離梅根媽媽（Doria Ragland）的住所约30英里。（Getty Images）

有傳哈里梅根夫婦以日租高達1.5萬美元（約11萬港元）租下名為佩特拉莊園（Petra Manor）的豪宅。（LuxuryHomeRentals）

豪宅是意大利式莊園風格，一入門已經見到超大草坪。除了有巨型泳池、私人網球場及設備齊全的室外廚房、用餐區之外，屋內共有8間臥室和10間浴室，多間臥室套房都設有寬敞的休息區，配有梳化、電視及壁爐，設計優雅大氣，更有家庭影院、酒窖、品酒室、舞蹈室，開放式廚房還設有三張長枱，方便邀請親友聚會。雖然未知哈里梅根夫婦是否已經搬入大屋，但超奢華的豪宅及高昂的租金已經令不少人十分驚訝！

室外有巨型泳池。（LuxuryHomeRentals）

屋內設計優雅大氣。（LuxuryHomeRentals）

點擊下圖逐格睇超大莊園：