【打天下】歐錦棠花近20年圓夢　3年前已睇中談善言：佢好叻！

由歐錦棠（棠哥）擔任監製、編審、動作指導兼主演香港首部以空手道為主題的電視劇《打天下》將於下周一（13日）晚上9時30分在ViuTV播出，原來這個計劃已經藏在棠哥內心近二十年，對於劇集終於面世，他表示感恩：「呢個項目係喺我心裏面收埋咗好多年嘅故仔，初稿嘅故事大綱當然同而家好唔同，但成個結構係2001年嘅時候已經寫好，想拍電影但冇拍到，呢個夢想就係一直蘊藏喺心入面。」夢想變成現實的契機就是東京奧運有空手道的競技項目，所以棠哥前年就再包裝這個故事，與ViuTV討論後一拍即合，於是更找來好友高林豹擔任導演。棠哥又感謝一眾演員幫他成就這個夢想，他又保證：「我有信心一定見得人，以我把尺嚟講見得人唔容易，今次對自己嘅夢想、影視製作嘅要求、觀眾嘅期待都一定有交代！」

歐錦棠透露 《打天下》的後期製作已經進入埋尾階段，剪接細位及Mixing都已經完成，他現在每晚都會看Master（即出街成品）。（陳順禎攝）

至於今次兼任監製與編審一職，棠哥就大呻辛苦：「我寫咗大綱，裏面嘅故事線要不斷同編劇去傾，每一稿我都重新修改，同時我都要睇製作費允唔允許；亦都總有人事關係要磨合，中間做協調會辛苦啲，但都係監製好玩嘅地方。」問到擔任監製會否有私心的部分，棠哥不假思索承認：「武打場合真係冇得將貨就價，冇得傾！某啲緊要場次一定要搵足一日嚟拍！」他又談到拍攝期間有遇上惋惜的地方：「我哋唔計較Budget，有兩場戲想租香港機場拍，以往係可以嘅，但咁啱拍緊嘅時候遇到社會事件，機場封咗，我哋都有去信機管局希望半夜入去裏面拍，可惜被拒，呢個喺畫面上就有啲可惜。」

歐錦棠認為 《打天下》不單是武打劇，也是一部勵志劇，他希望藉此鼓勵香港人：「無論外界點睇低一個人、或者一班人點樣失敗，但每個人都可以變得堅強、起返身，然後打出自己屬於嘅一片天。」（陳順禎攝）

歐錦棠談到自己主動找談善言（阿談）擔任主演，並高度讚賞她悟性高：「呢啲演員去邊度搵？嗰種瞓身、搏命！我教佢動作一二三，佢就即刻做到畀我，好叻嘅一個演員。」談起二人之間的淵源，棠哥就憶起三年前二人合作拍電影，當時飾演阿談的爸爸：「第一次合作我就覺得呢個演員咁年輕，但係啲戲好踏實，一啲都唔造作好舒服，我好鍾意咁嘅演員，個樣又好有性格，我就記住咗喺心，有機會一定要搵呢個演員做戲。」他又自問對阿談與MIRROR成員Anson Kong（江熚生／AK）很是嚴格：「呢套戲入面嘅動作唔係一般嘅武打，係好實淨嘅！唔容易㗎！」