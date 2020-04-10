復活節│6套必追韓國情慾劇　《盛女浪漫日記》肉搏戲睇到人尷尬

由金喜愛和朴海俊等主演的韓劇《夫妻的世界》，近日在韓國及亞洲等地掀起話題，演員演技精湛外，當中首6集的19禁劇情成功引來關注，開播收視打破JTBC歷代劇集紀錄。除了《夫妻的世界》，其實韓國亦有不少19禁情慾劇曾大受歡迎，讀者趁復活節假期不妨翻煲。

《Misty》首3集被判定為19禁，畫面上非常有睇頭。（劇照）

《Misty》（香港又名：謎霧殺機）

由金南珠和池珍熙主演的《Misty》於2018年2月播出，當時亦同樣因前三集被判定為19禁而成為話題。劇集開播頭五分鐘就上演情慾戲，為觀眾的視覺投下震撼的炸彈。劇集講到身為頂級的主播金南珠惹來殺人犯嫌疑，她為了洗脫嫌疑，保着社會地位而拋開一切，包括家庭丈夫等，描述成人社會中最殘酷無情的一面。

+ 7 + 6 + 5

《Babel》劇情雖老土，可是依然非常受歡迎。（劇照）

《Babel》

《Babel》於2019年1月播出，由朴施厚及張熙軫主演，香港劇迷可能相對較陌生。劇集講述為復仇賭上自己人生的檢察官，遇上因與財閥結婚而毀了人生的女演員後，二人發現的愛情故事，實屬韓劇常見且受歡迎的套路，兩位主角首集在樓梯接吻的場面被一度成為網上熱話。。劇集頭5集另外亦有出現不少血腥場面，因為被判定為19禁。

+ 7 + 6 + 5

香港應該對《盛女浪漫日記》有印象吧？（劇照）

《盛女浪漫日記》

由金楨勳、曹如晶（曹汝貞）、崔振赫和崔汝珍等主演的《盛女浪漫日記》，應該算是香港劇迷早期接觸到的韓劇之一。雖然劇集主要講女性對愛的追求，以及當中的甜酸苦辣，可是金楨勳和曹如晶這對情侶檔有不少互相挑逗的肉搏戲，曹汝貞錫足100秒的場面更是非常經典，或者踩界的場面其實更有趣味？劇集後來加拍兩季《盛女浪漫日記2》和《盛女浪漫日記3》，同樣看得觀眾津津有味。

+ 6 + 5 + 4

《The Lover》雖然19禁，可是劇情算輕鬆有趣。（劇照）

《The Lover》

相信看過《The Lover》的宣傳海報，必定不會聯想到19禁的題材，反而以為劇集走青春路線。劇集於2015年開播，由吳正世、柳賢慶、鄭俊英和崔汝珍等人主演，當時打着19禁旗號開播而一度登上熱搜榜。劇情圍繞4對同住一大廈的情侶的愛情故事，畫面不但出現保險套及內衣等物品，主角更大開黃腔，結合每對情侶之間的有趣互動，算是非常有追看性的一部輕鬆小品。

+ 8 + 7 + 6

《Baby Sitter》全劇直接被判定為19禁！（劇照）

《Baby Sitter》

由曹汝貞、金敏俊和申潤珠主演的《Baby Sitter》於2016年播出，是部只有4集的短劇，香港劇迷或會比較陌生。劇集講到一名保姆到富有人家工作後，勾引男主人後發生的一系列事件。雖然未有涉及大量情慾鏡頭，可是當中卻有不少令人不安的暴力場面等，因為全劇直接被判定為19禁。

+ 4 + 3 + 2

古裝劇《夜叉》亦是不錯的選擇之一。（劇照）

《夜叉》

比以上的現代劇相比，2010年開播的古裝劇《夜叉》又有另一番感覺。主角全慧彬、趙東赫和徐道永等擁高水準演技外，劇集當中幾幕露骨鏡頭更被指為19禁。劇集設定於朝鮮時代，講述全慧彬同時獲得兩個男人的愛，可是因感受到他們的背叛而要進行報復。當時劇集耗資巨額，利用電影級CG技術拍攝而獲得大量好評。