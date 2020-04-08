【夫妻的世界】52歲金喜愛嚴厲保養好身材　30年都維持49公斤

52歲的韓國女演員金喜愛，近日因韓劇《夫妻的世界》人氣急升。金喜愛在劇中飾演大婆一角，面對老公出軌以及小三的挑釁，予盾的內心戲見到她大爆發的演技。金喜愛更不惜上演19禁床戲，成功為劇集帶來高收視的優異成績。

金喜愛首集與老公朴海俊床戰外，第4集又疑似想報復而與好友金永敏發生一夜情，她零贅肉的好身材成為網民的熱話。今年即將踏入53歲的金喜愛，兩名兒子已分別22及20歲，已為人母多年的她仍維持一副S Line好身材，實在讓劇迷非常羨慕。其實金喜愛曾講過自己對管理身材非常嚴厲，除了懷孕期間，她堅持每天早晚磅重，如果體重比預想中多就會立即控制飲食，所以才能30年來都維持49公斤的體重。

金喜愛在《夫妻的世界》中大曬S Line完美身材！（劇照）

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由於要保持好身型，金喜愛非常限制自己進食零食的次數，萬一想吃朱古力批的話，她也只會吃一半，坦言自己從來沒有吃過一個完整的朱古力批，實在非常佩服能忍受苛刻保養法的女明星們。除了控制飲食外，金喜愛亦非常注重運動，即使工作再忙也堅持每天運動。她曾講過沒有做運動的話，就像沒有做功課一樣，要做到習慣成自然，相信必定花了一段時間和心機。

金喜愛雖然快將53歲，可是她仍非常嚴厲管理自己的身材。（IG/@yg_stage）

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