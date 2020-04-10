【夫妻的世界】金喜愛終於攤牌？　朴海俊再渣男上身反鬧老婆低俗

劇迷苦等一星期，由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》今晚（10日）終於要播出第5集，而在今晚的預告中，似乎見到忍無可忍的金喜愛終於要攤牌，可是仍覺得自己偷食無罪的朴海俊又一次渣男上身，令老婆大崩潰？

第4集講到金喜愛為了收集證據提出離婚，對着朴海俊出軌都只能含聲忍氣，她更疑似想對老公及有份隱瞞事實的好友報仇，與金永敏在酒店發生一夜情，似乎想連別人的家庭一同攬炒！第5集的預告中可見，朴海俊發現金喜愛的心已去，疑神疑鬼地去查老婆手機等。另一邊見到小三韓素希在床上痛哭，似乎是金喜愛韓素希懷孕的事實告知了其家人，以致她進行了墮胎手術及與朴海俊提出分手，為自己出氣。

金喜愛和朴海俊終於要攤牌？（JTBC截圖）

小三韓素希因咩事大崩潰？（JTBC截圖）

按圖睇《夫妻的世界》第5集預告：

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面對小三要提分手，正室又要提出離婚，無法再與兒子見面，出軌在先的朴海俊竟發難找金喜愛攤牌理論。可是一直堅持「人心從來不只一個」、「同時愛着兩個女人」都沒有問題的他，再一次把偷食合理化，更在金喜愛面前大罵：「你原來就是這麼低俗的女人嗎？陷入愛情是罪嗎？」渣男都不得了的行為，又一秒激嬲劇迷。想知道三人會如何發展下去，劇迷必定要緊貼今晚的直播，而《黃Viu煲劇平台》亦會同步播出。

朴海俊又一次渣男上身鬧老婆低俗！（JTBC截圖）

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