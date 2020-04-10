Ella陳嘉樺台北複式豪宅曝光　夢幻旋轉樓梯似足劇集佈景

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情肆虐，不少藝人都取消工作，留在家中自我隔離。Ella陳嘉樺連日來在IG分享了自己的居家日常生活，她在隔離期間不但化身廚藝高手，更意外公開了自己的複式豪宅，獲不少粉絲大讚！

Ella陳嘉樺連日來在IG分享了自己的居家日常生活，意外公開了自己的複式豪宅。（IG@him_ella0618）

相中一身居家Look的Ella，悠閒地坐在鋪上了地氈的客廳中。家居佈置走簡約風格，傢俱及燈飾都以大地色和暖色調為主，再加上綠色的盆栽點綴，營造出溫暖舒適的氛圍。兩層樓高的落地玻璃窗令屋內光線充足，而Ella身後的旋轉樓梯就成功吸引大家的注意力，不少粉絲都笑言猶如韓劇中的佈置好夢幻！Ella在闊落的客廳煲劇、打機、歎咖啡，還可以抱抱愛犬，相當享受！

Ella身後的旋轉樓梯成功吸引大家的注意力！（IG@him_ella0618）

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其實Ella過往都曾Post過不少家居照，在圈中人緣甚廣的她不時邀請好友到家中作客，她還會在客廳中做運動。據知Ella早在2006年就入手位於大安區麗水街的房子，目前市值已達4500萬台幣（約1161萬港元），而她現時住的複式單位就是內湖區豪宅「麗池會」，估計市值過億台幣，而且環境清幽，家門前方就是小公園，方便Ella帶囝囝勁寶去玩！

Ella同老公賴斯翔婚後生咗囝囝勁寶。（影片截圖）