【打天下】文頌嫻逆齡演廿歲少女零違和　做足四招保持凍齡美貌

ViuTV全新劇集《打天下》將於周一 (13日) 起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集以空手道為主題，講述一位退隱多年再復出的空手道高手馬剛正（歐錦棠飾），帶領準奧運空手道選手莊惠（談善言飾）、小混混關志浩（Anson Kong@MIRROR飾）以及新移民高中生凌小玥（葉麗娜飾）追逐空手道夢的熱血勵志故事。

文頌嫻在劇中飾演社工莫可麗，亦是是馬剛正（歐錦棠飾）的空手道師妹。（劇照）

下周的劇情需要歐錦棠和文頌嫻演回二十歲時的年輕模樣。文頌嫻直言事前更是做了好多保養功夫：「面膜都敷咗幾個呀！我仲有早睡早起同戒甜戒鹹。」歐錦棠大讚文頌嫻「日日開工都咁索，唔使做咁多嘢都得喇」。文頌嫻聞言笑指歐錦棠十分口甜舌滑，他隨即指因為自己叫阿棠（諧音阿糖）所以十分甜。二人雖相隔多年再次合作，不過默契依舊，絲毫沒有尷尬。文頌嫻又大讚歐錦棠對她照顧有加，是個100分的好監製。

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身為廿四孝媽媽文頌嫻在工作的同時，仍十分緊張女兒的學業。她指在拍攝期間，會用視像通話教女兒做功課。不過，文頌嫻笑言女兒十分享受媽媽不在家的時間，反而見到她回家就會不開心「詐型」。她表示因為自己在家經常會叫女兒看書和做功課，所以女兒十分喜歡她外出工作。