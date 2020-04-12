【多圖】小龍女李若彤樣貌身材凍齡25年　原來全靠食得健康

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，有最強美魔女之稱的李若彤近日頻頻在個人IG貼出在家中運動的照片，除了好身材令人稱羨，十年如一日的凍齡美貌也是一眾網民注意的重點。李若彤的年齡一直是個謎，網上有指她是1973年出生，但亦有報道指她在1986年19歲預科畢業後曾投考空姐，推算其出生年份為1967年，即現年53歲，仍然保持着凍齡美貌和魔鬼身材，是為名副其實的美魔女！原來她在吃方面也沒有待薄自己，該吃的還是會吃，更會親自下廚，以吃得更健康。早前她就分享了一張份量充足的料理照片，並寫道：「最近嘗試煮的新款意大利麵條，這一盤只是我平時一半的份量，意想不到的......美味。」難道食意粉便是她的凍齡秘密？

+ 11 + 10 + 9

李若彤又不時在個人社交媒體展示勤於健身後的成果，連肺炎肆虐，健身室必須關閉的這段期間也絕不偷懶；她寫道：「在沒有健身房開門的日子裏，在家自己想盡辦法搭建了臨時家居健身房，你也可以像我一樣宅家健身。」李若彤刻意穿上短身T-Shirt拍照，以突顯馬甲線及纖腰，並留言：「幸好在家做運動也能留住馬甲線。」網民紛紛留言大讚：「姑姑（李若彤曾飾演95版小龍女）太性感了，怪不得過兒等你16年。」、「好羡慕，一點也不像50歲了！」