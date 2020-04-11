內地男星張超遭前女友踢爆出軌女星　金晨被點名同男方過從甚密

近日內地有一名叫「酷格」的網友，因為看不過前明星男友張超對愛情不忠，繼續傷害其他女孩，於是在微博連環發文控訴他，並爆出他曾出軌多位娛樂圈女星，其中一位就是憑《無心法師》走紅的金晨，隨即在網上引來許多熱議。繼而再次掀起金晨過往不少情史出來，更被網友封為是內地版蕭亞軒。

金晨被指與張超關係不尋常。（金晨微博圖片）

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現年32歲的張超高大靚仔，自2007年出道以來拍過不少影視作品。雖然在演藝事業上沒有太突出的成績，可是在感情方面似乎成績不錯。或許因為太花心的關係，令他的前女友非常看不過去，在微博對他作出指控大罵他是渣男：「一邊和我說着他想娶我，一邊出軌。一邊說着我們的感情不會被瑣碎事影響。一邊和另外一個女人夜夜做愛。現在想想真是可笑，一個人不愛你就會有萬般借口，給我戴了一頂一頂綠帽子。」還無有怕地指他曾出軌許多女星，包括金晨﹑鄧郁立﹑艾麗等，還爆他曾威脅過自己表明要令她難受等。

張超為事件公開道歉。（張超﹑酷格微博圖片）

「酷格」還爆出張超曾讓其他女生半年內吃了三次緊急避孕藥（即事後丸），帶其他女生去墮胎等，直言不想再見他再次傷害其他人，所以要公告天下讓大家知道他的惡行。而張超本人對事件立即作出回應，向公眾表示歉意：「非常抱歉，我沒想到在已經結束戀愛關係後，自己的感情問題，會被在公眾面前談論。我和趙格格曾經在一起，後來分開了，在面對分手問題，我沒有處理好，給她造成了傷害感到非常抱歉。這段感情只有我們兩個人，對因此無辜被牽連其中的其他人，我表示由衷的歉意。」 ​​​​

聽到金晨的名出現在張超的出軌名單中，當然震驚不少媒體，所以內地媒體就第一時間詢問對方，換來對方工作人員辟謠：「已回應過，僅合作關係」，可想而知是不想多談該事。事實上，金晨出道多年的確緋聞多多，身邊不乏高大靚仔的男明星，因此她曾在微博說道：「只要身邊站個男的是炒作，我來看看我又炒作啥了？」似乎自己若有所知何事。

金晨被指是內地版蕭亞軒。（金晨工作室微博圖片）

其實在去年12月份的時候金晨同張超曾傳出過緋聞，事關他們被媒體影到深夜約會齊齊去便利商店買東西，二人有講有笑非常甜蜜。雖然事後女方的工作人員辟謠二人只是在拍新劇而已，並不存在戀情一事，可是大家認定他們關係似乎不簡單。

除了張超之外，金晨還與男星韓東君傳過緋聞，事關二人因為電視劇《無心法師》而走紅，隨即被發現頻頻有互動而被猜測關係不簡單。另外，還與賈乃亮傳緋聞，被媒體影到二人在餐廳吃飯，隨即女方去了男方的家逗留到零晨時份才離開，並且被發現用同款手機殼，而且二人又是同一家公司等，所以令大家相信該段緋聞。

金晨同韓東君﹑賈乃亮傳過緋聞。（金晨﹑賈乃亮微博圖片﹑網上圖片）

而在今年二月金晨又被媒體影到與一位小鮮肉男星過從甚密，據指這位男星叫汪汐朝，高大靚仔又年輕。不時陪伴在金晨身邊拍戲，又被金晨的司機車出車入，所以又被傳與小鮮肉關係不簡單。

以上幾段只不過是緋聞而已，不過她同鄧倫的戀情雖然沒有公開承認，不過大家都知道他們的確有在交往當中。事關他們多次被媒體影到恩愛散步，男方還對金晨搭肩摟腰又抱抱等，動作親密根本就是熱戀中的情侶。事後相隔不久，二人亦已經分手，男方的粉絲更不斷湧入她的微博指罵。

金晨與鄧倫的戀情最為人熟悉。（熊趣影評人微博圖片）

另一段戀情就是她同細5歲的小鮮肉董又霖，二人在去年被影到深夜約會，手牽手行街非常甜蜜。雖然沒有對外公開戀情，可是明眼人一看就一目了然，可是該戀情不到一年就玩完。金晨出道多年，觀眾對她的印象大多只是停留在她的緋聞當中，接連不斷的緋聞不禁令人覺得她電力十足，有特別的魅力，而且傳緋的對象清一色都是高大靚仔的男星，所以被網友封為內地版蕭亞軒。因為蕭亞軒過去戀情多不勝數，幾乎都是同小鮮肉在一起，所以網友才有如此想法。