范冰冰直播搵商機吸金　邀請人氣網紅合作反遭嫌棄？

人稱「范爺」的內地女星范冰冰，在2018年時因為被踢爆簽有「陰陽合同」，而捲入逃稅風波案遭到封殺。事後在微博承認有錯並被當局重罰8.8億人民幣（約10億港元），從此演藝事業就停滯不前。而為了早日能夠復出，她頻頻做善事回歸社會，並獲得官媒《人民日報》的公開稱讚，這個舉動亦被外界猜測是「解禁」節奏，不少網友都認為她回歸有望。

范冰冰被指要找網紅助復出。（范冰冰微博圖片）

可是由她主演的影視作品卻未獲解禁上映，而且各種大型時尚活動亦未見她的蹤影，似乎還未重回昔日一線紅星的地位。眼見娛樂事業有所阻滯，范冰冰亦有所覺悟，轉戰網紅路線，在各種社交平台擔任美容博主介紹美妝，並大力宣傳自家品牌「FAN BEAUTY」。但近日有台灣媒體就指出，為了令美容事業更上一層樓，她就對時下極紅的網紅薇婭﹑李佳琦感興趣，望可以一起合作，沒想到對方沒有任何回應，似乎令范冰冰吃了閉門羹。

范冰冰最近專心經營美容這一塊事業。（影片截圖）

據台灣媒體報道指，現時內地網紅薇婭﹑李佳琦的人氣最高，二人透過直播銷售貨品的金額都非常驚人，李佳琦主要介紹唇膏，曾創下一場直播成交了23000支唇膏，成交金額高達超過300萬人民幣。而薇婭主要以介紹時尚品為主，曾最高紀錄創下2小時銷售總額就高達2.67億人民幣，以致他們的年收入都以千萬計算。

李佳琦同薇婭的直播非常受歡迎。（微博截圖）

正因為網紅的吸引力如此強，范冰冰就看中這個商機望這兩位網紅帶自己入行。可是因為李佳琦與其他明星有合作的原因，范冰冰就將視線轉去薇婭的身上，透過關係聯絡對方可是沒有得到薇婭的半點回應，疑似遭到對方的拒絕。最不可思議的是薇婭曾表明范冰冰是自己的偶像，如今難得偶像親自找上門竟然沒有任何想合作的意思，不禁令人覺得范冰冰的人氣似乎不在了。事實上，無論是薇婭還是李佳琦，有不少現時非常火紅的明星都非常渴望上他們的節目直播。

范冰冰遭到吃閉門羹確實令人意不到。（范冰冰微博圖片）

另外，范冰冰在去年被爆於北京開設的美容院生意已經倒閉，據傳因為消費價格昂貴難以經營，而且公司對外公布的咨詢電話亦已經是空號，店舖一直處於關門的狀態當中，所以令人聯想是倒閉。當時美容院開張的時候，還邀請好友張鈞甯﹑前男友李晨﹑弟弟范丞丞等人出席剪綵儀式，可以說是非常風光，如今美容院傳倒閉，她又遭到吃閉門羹，冰冰要回歸看來要更加努力啦！

范冰冰被爆於北京開設的美容院生意已經倒閉。（微博截圖）