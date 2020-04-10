【末代廚娘】胡杏兒鄧麗欣鏡頭少得可憐　《紀曉嵐》三巨頭又重聚

已經拍畢了一年多的清裝劇《末代廚娘》，近日就正式發布了一段約3分鐘的預告，此舉意味著劇集已經完成了所有的後期製作，只是在等待播出而已。早前傳出該劇將會在五月播映，如今又突然釋出預告片，如果沒有意外的話想必五月播出的傳聞可信性非常大啊！

無論劇集是何時播映都好，劇集釋出的約3分鐘預告片均非常精彩，令到不少網友都表示非常期待。事實上，劇集還未播出話題度就非常高，相信備受期待的因素有許多，其中包括《鐵齒銅牙紀曉嵐》的三大主演重聚合作就已經是一大原因。

《末代廚娘》的卡士好吸引。（《末代廚娘》微博圖片）

首先《末代廚娘》是一部清裝民國劇，眾所周知在古裝劇中就屬清裝劇最受歡迎，過去的例子就已經可以代表此說法，包括《延禧攻略》﹑《如懿傳》﹑《甄嬛傳》﹑《金枝慾孽》等等，觀眾對清朝的歷史並不陌生，再加上清裝劇不免都會出現後宮爭寵勾心鬥角的劇情，這一點就已經非常吸引觀眾的眼球。

其次，《末代廚娘》是一部有關於飲食的劇集，主要講述民女容兒（海陸飾）陰差陽錯誤入宮成為宮女，後來獲賞識成為廚娘煮得一手宮廷好菜，過程中因為結識侍衛李琪（紀凌塵飾）而共同合作調查國寶案的故事。從悉出的預告片中可見，劇集製作細膩，除了畫面色調採用暖色系去包裝，呈現一種舊時代的氣氛之外，在梳服化方面都參考了真正的歷史去打造，就好似皇后婉容（蒲詩韻飾）的頭飾打扮根本就是還原歷史，令觀眾收看的時候投入感會更強一些。

《末代廚娘》找來年輕藝人做主角。（《末代廚娘》微博圖片）

除此之外，劇中有幾位主要演員亦是一大看點，第一位就是香港藝人鄧麗欣。一向以唱歌與電影為主的她，今次是人生第一次挑戰清裝劇，雖然不是出演女主角，只是飾演一位廚藝了得的姑姑，正正因為如此所以帶給大家新鮮感。另一位就是「視后」胡杏兒，今次是她相隔了9年之後再接拍清裝劇（對上一部是《萬凰之王》），在劇中她出演第三女主角榮惠太妃，與劇中其他太妃有許多對手戲，身為後宮中四大太妃之一少不了女人與女人之間的爭鬥，這一條劇情線非常吸引。

鄧麗欣同胡杏兒難得合作，令人期待。（影片截圖）

除了她們之外劇中還出現張鐵林﹑王剛兩大好戲之人，他們在劇中雖然只是客串而已，但亦佔了不少戲份。但因為他們曾在《鐵齒銅牙紀曉嵐》系列中多次合作，相信已有默契，今次相隔多年之後再聚首合作，自然會令觀眾感興趣，想看他們會擦出何種火花。

既然二人重聚又怎麼會少了張國立呢？畢竟《鐵齒銅牙紀曉嵐》是以他們三人為主角，今次張國立雖然沒有出鏡拍攝《末代廚娘》，不過他是該劇的總導演，操作劇集每一個部份，可以說是鐵三角久違合體的新作品。另外，張國立在圈中出晒名製作認真，他過去擔任導演﹑監製的劇集口碑幾乎都很好，包括《康熙微服私訪記》系列﹑《康熙微服私訪記》系列﹑《少年嘉慶》等，因此不少人相信該劇是良心劇集，有機會成為爆紅劇集。

《鐵齒銅牙紀曉嵐》三位主角合體拍新劇非常吸睛啊！（微博圖片）