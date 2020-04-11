【新冠肺炎】奢侈品陸續展開線上活動　CHANEL跨界直播音樂會！

受新型冠狀病毒（COVID-19）影響，全球各行各業受到重創，奢侈品集團接連關閉門店、工廠，各大品牌也相繼取消時裝騷與相關活動等。不過，為了陪大家打發居家隔離無聊的日子，各個品牌都舉辦了一些線上創意活動，相當有心。

除了Dior美妝「建立」了一個3D虛擬線上購物商店之外，CHANEL、Alexander Wang、Bottega Veneta等也開啟了不少線上活動。

本月3日，CHANEL與法國爆紅的比利時歌手Angèle合作推出「Stay Home with CHANEL & Angèle」線上音樂會，通過IG Story開唱，活躍宅家生活氣氛。

Angèle出生於1995年，2015年出道，去年也曾在CHANEL秀場表演過。（Instagram@chanelofficial）

此外，CHANEL還在Apple Music創建了一個名為「The Sound of CHANEL」歌單，精選出20首歌，與大家分享。

宅家不妨停下CHANEL的歌單放鬆心情。（官網截圖）

Alexander Wang則是發起「STAYING IN WITH ALEX」，時常在IG開直播，與好友互動，在這個系列的第一集中，他便連線好友Alexa Demie，直播學對方化妝，笑料不斷。

Alexander Wang直播與好友化妝。（視頻截圖）

不過，最吸引網友的，一定要數他本周於alexanderwang官網舉辦的72小時限時折扣活動，這是為了慶祝他創立品牌15周年，折扣低至2折。Alexander Wang表示，這是為了聯合國基金會支持WHO的COVID19Fund而發起，由於反應非常積極，庫存出售得比預期快，因此不是人人都能參與，為了幫助無法參與這次折扣活動的人，他將額外捐贈5萬美元，支持疫情。

Alexander Wang為疫情也出了不少力。（Instagram@alexanderwangny）

Bottega Veneta推出了一個名為「Bottega Residency」的線上項目，每個星期都會邀請品牌合作者、繆斯或是創作人，包括作家、音樂家、導演等，與大家分享影響他們生活、觸動他們靈魂的創意思維與作品。內容豐富多元，有現場音樂表演，也有電影界帶來的周日電影之夜，甚至還有新星主廚和食譜。

Bottega Residency內容之一。（視頻截圖）

Salvatore Ferragamo則開展了一個線上益智項目，圍繞創始人Salvatore Ferragamo先生的一些經歷，以圖文並茂的方式進行提問，探索品牌文化。

Salvatore Ferragamo在解答問題時，都會配上一些照片進行描述，比起純文字有趣很多。（Instagram@ferragamo）

而Loewe構思出了一個名為「Loewe En Casa」的計劃，通過直播的方式，邀請世界各地的手工藝大師示範工藝技法，見證從無到有的製作過程，充實自己之餘，也能感受手作的樂趣。