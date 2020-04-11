姚弛聲援性侵女孩　揭童年不幸遭遇：被面熟叔叔除褲騎脖子上

日前，內地爆出上市公司高管鮑毓明性侵「養女」李星星的案件引起社會高度關注，大批藝人包括周迅、章子怡、周冬雨、Angelababy、楊冪、范冰冰、楊洋、吳亦凡等都紛紛為此發聲，希望嚴懲鮑毓明。

身高190cm、體重100kg的鮑毓明是受害者李星星媽媽改嫁後的老公，14歲的李星星遭遇性侵3年之久，期間更多次自殺未遂，在李星星報案後，才揭開鮑毓明的「人面獸心」。（網絡圖片）

今日（10日），有「內地版車銀優」之稱的演員兼歌手姚弛在微博透露童年遭遇，大概5、6歲的時候，他獨自在屋苑的公園玩，當時有位面熟的叔叔說帶他玩一個叫做「騎青蛙」的遊戲，姚弛寫到：「他讓我蹲在車旁邊躲著，脫掉了褲子騎在我的脖子上，我的印象非常模糊，只覺得沒什麼意思。」回到家中，他將此事告知媽媽之後，媽媽便叮囑他不要再去那裡玩，令他鬱悶了很久。

姚弛續指道，長大搬離後才知道那時發生了什麼事，因為媽媽的果斷，讓他可以健康、快樂地成長，但仍為未能避免受傷的孩子感到揪心。

姚弛出生於1998年，身高185cm，曾參加愛奇藝選秀節目《青春有你》，五官俊朗，被稱為「內地版車銀優」。（微博@姚弛Zeawo）

姚弛說之所以道出這件往事，是想提醒大家，其實這些事離身邊的孩子不遠。同時也對遭遇性侵的這位女孩致敬，因為她的勇敢，才能奪回爭議，並請大家要持續關注，讓加害者獲得應有的懲罰。

文末，姚弛還呼籲各位家長能夠普及性教育，讓孩子們有防範意識，不要再讓變態得逞。

姚弛憶述童年遭遇全文。（微博截圖）

網友見到後，都紛紛大讚他勇敢，以自身經歷聲援，留言道：「男孩和女孩都應該被好好愛護」、「永遠呼籲正義 不要讓更多的孩子成為下一個受害者」、「希望大家持續關注事件，讓惡人都受到懲罰」等。