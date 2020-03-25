【新冠肺炎】陳冠希發帖叫人收聲　呼籲勿借疫症歧視中國人

新型冠狀病毒（COVID-19）今年1月於武漢爆發，至今已肆虐全球各地，疫情嚴峻。隨着新冠肺炎在國外蔓延，不少人將矛頭指向中國，更有華裔在國外被欺凌的情況，因此很多名人紅星都在網上呼籲停止種族歧視的言論。

今日（25日）凌晨，陳冠希（Edison）於IG曬出寫滿「COVID-19 ISN'T CHINESE」的圖片，並配文表示「COVID-19是全球問題，所以閉上你們的嘴，停止種族歧視，現在已經2020年了。」同時他也在微博上載IG截圖，發文「請讓HATER閉嘴！」

陳冠希在IG公開表示新冠肺炎不是中國病毒。（Instagram@edcee3000）

這一舉動引來各界名人紛紛讚好，不少網友也力撐Edison：「敢公開發聲就不容易，敢在世界公開發聲這麼剛這麼挺中國的明星就不多，必須佩服，永遠支持edc」、「有幾個明星敢外網發聲啊」、「好感動，永遠支持你」等。

除此之外，吳建豪、Jessie J、Cardi B、Gigi Hadid、Bella Hadid、Hailey Bieber等等都有公開呼籲消除種族歧視。而中國工程院院士鍾南山早前曾表示：「疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國」，至今仍未查出新冠肺炎的源頭，但卻有不少華人同胞在國外受到傷害，因此引發一連串藝人為此發聲。

網友對Edison的發聲非常感動。（Instagram@edcee3000）