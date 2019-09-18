【青春有你】內地練習生才貌兼備韓國爆紅　獲封「內地版車銀優」

韓國男子團體ASTRO成員車銀優因為五官精緻加上是學霸一名，因而被網友封為「臉蛋天才」，而且擁有183CM高䠷身材的他，整個氣質猶如漫畫般走出來的人物似的，在他身上完全找不到一絲缺點，絕對可以用「完美」二字來概括。

而近來內地方面亦出現如此優秀的男藝人，他就是21歲的姚弛，其外表﹑身高﹑學歷同樣優秀引來韓國網友瘋狂討論，在論壇「THEQQ」中不到一天時間就引來超過3萬人朝聖，因而有「內地車銀優」之稱。更因為他曾參加過有內地版《PRODUCE101》之稱的《青春有你》，高顏值被讚是韓版﹑內地版﹑日本版《PRODUCE101》三版中史上最靚仔一位，令他廣受討論。

姚弛最近在韓網大受歡迎。（《青春有你》微博圖片）

現年只有21歲的姚弛是西安人，其五官深邃濃眉大眼高鼻子，而且臉型屬於有「完美臉型」之稱的V型臉，是一等一的標準靚仔。此外，他更擁有185CM的高䠷身材，整體外形上可以話堪稱為「完美」。 因為有如此完美的外形，使他拍起照片上來特別唯美，無論是正經拍照還是私下隨意自拍，幾乎同雜誌一樣，令不少韓國網友心動。

其實姚弛是今年男子偶像選秀節目《青春有你》的練習生之一，在100位男子當中，他的顏值亦被大家推舉為眾人第一，其中大家對他的評語就是：「五官很端正」﹑「這張臉好像不應該出現在人身上，出現在雕塑身上」…可是因為最終綜合表現只獲得第12名，未能進身前9名以致無法出道。正因為有韓國網友有睇過三版《PRODUCE101》（韓國﹑內地﹑日本），因而結論出只是論外表他完全是三版中最靚仔的一位，對於他未能出道一事都大表可惜，韓國網友留言說道：「為什麼這張臉被淘汰」﹑「臉蛋是福利」﹑「就算沒實力這種程度可以顏值擔當」…更叫他在韓國出道。

姚弛外貌神似混血兒。（姚弛微博圖片）

另外，唔講唔知姚弛目前擁有這一身出眾外表背後，原來曾經是肥仔一名。曾在節目中透露讀高中的時候體重曾重達100公斤，而且不愛打扮生活非常邋遢，後來決心改變堅持之下減肥，才有如今70公斤的理想體重。這一點亦證明了每位肥仔都是「靚仔潛力股」，事因台灣男星彭于晏﹑韓國歌手T.O.P.﹑和香港歌手姜濤就是最佳例子。

姚弛從前是一名肥仔。（《青春有你》截圖﹑姚弛微博圖片）

姚弛擁有人人稱羨的外表之外，他的學歷亦令人羨慕。當年讀高中的他為了能考到北京的大學，他勤於學習最終成功考到理想分數入讀中國地質大學（211工程高等學府），當中英語這一課他取得141分（滿分150分），使他排行全省第4名相當了不起。這一點亦都同車銀優不謀而合，皆因為車銀優在學時期成績卓越，中學時成績都是考全校前3名，擔任學生會會長，還懂鋼琴﹑結他﹑小提琴等樂器，是一位全能高材生。大學則就讀成均館大學演技藝術系，該校是韓國著名的前幾名高等學府，宋仲基亦是此校畢業生，他們均是才貌兼備的男星。

車銀優的臉蛋已經是完美級。（視覺中國）

韓國網友都對姚弛有讚無彈。（風中凌亂的果砸微博圖片）

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