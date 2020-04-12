《辣伙頭》火速開拍第二季！　內幕消息：玩法變咗仲有新成員加入

ViuTV今年製作的煮食比賽節目《辣伙頭》於二月播出時大受網民歡迎，亦間接令郭奕芯（Ashina）、沈殷怡（Shirley）和陳欣妍（Shirley）等幾位參賽者在網上爆紅，後來ViuTV更專門為沈殷怡（Shirley）和陳欣妍（Shirley）兩人開設行山真人騷《美女郊遊遊》。據知，原定多個需要出國拍攝的綜藝節目，在疫情影響之下亦都一一取消或者延期，除了《美女郊遊遊》更改變成本地行山節目外，ViuTV在近日亦已在積極地籌備《辣伙頭》第二季的拍攝！

眨下眼《辣伙頭》又開第二季，不過就未知有哪些美女參賽者。（資料圖片）

據消息透露，《辣伙頭》第二季將會以差不多形式以及參賽者拍攝，換上新名字後的節目又會比第一季更精彩，「戰場」亦會由ViuTV廠景移師到真正的餐廳。參加者將會分為兩組，類似《Hell's Kitchen》（《地獄廚房》），拍攝他們分別打理兩間餐廳的實況。有別於上一季，今次每組還會有男參加者加入助陣，女粉絲又多一個藉口睇電視啦！

第二季參賽者已知的就有郭奕芯（Ashina）。（Facebook圖片）

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