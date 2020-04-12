肥媽愛犬生B一出世就唔識郁　靠不斷做人工呼吸成功救活！

肥媽（Maria Cordero）一向是愛狗之人，經常在社交網站分享家中多隻狗狗的近況。她在Facebook公開她養的其中一隻唐狗Sasa日前誕下11隻狗BB的片段，並表示當其時其中一隻一出世就無呼吸，整個接生過程相當驚險。

肥媽是愛狗之人。（Instagram：@mama_maria_cordero）

肥媽經常在社交網站分享家中多隻狗狗的近況。（Instagram：@mama_maria_cordero）

肥媽表示，Sasa在早上11時開始生B，到晚上7點半一共生了10隻狗BB。正當她向網民報喜之際，Sasa肚入面的第11隻BB「11哥」突然出世，但卻天生無呼吸，令肥媽急得哭了出來，並邊哭邊幫忙為牠急救：「佢一出世就冇呼吸，而SaSa都冇辦法幫佢，我都唔知點做，我當下只係希望人工呼吸能幫佢，但我不斷試，點整佢都唔郁。其實我原本冇打算同大家分享，因為我以為救唔番，都唔係咩開心的事，因為中間隔咗一個鐘頭都冇呼吸，但我真係唔想放棄，當我最後繼續做人工呼吸之後，我將佢攬住，用自己體溫畀佢，11哥突然奇蹟咳咗一下，我真係好感動好感動！」

第11胎「11哥」一出世就沒有呼吸，令肥媽急得哭了出來，並邊哭邊幫忙為牠急救。（YouTube：肥媽 Maria Cordero）

肥媽為牠人工呼吸，最後奇蹟般地救了回來。（YouTube：肥媽 Maria Cordero）

她視愛狗Sasa如自己的女兒一樣，所以亦同樣地視Sasa的狗BB如自己的孫一樣：「我真係當佢地（哋）都係自己的孫，都係生命去照顧，佢地係我最好的親人，可能我未必所有步驟都做得岩（啱），但感恩感恩，最後11哥可以救得返，最後11隻狗仔原原（完完）整整！」肥媽表示，自己會收養第四隻狗BB和她親自救回的「11哥」，而另外的已獲她身邊的朋友收養。

肥媽視Sasa的狗BB如自己的孫一樣。（YouTube：肥媽 Maria Cordero）

肥媽救回狗BB的一幕被網民大呼好感動，紛紛大讚她有愛心，並感謝她到最後都沒有放棄。另外，亦有網民建議肥媽為狗媽媽Sasa做絕育手術，肥媽回應道：「其實一開始都係想幫佢絕育，但係人地（哋）話狗女要黎（嚟）完第一次經期先可以做，跟住我有一個月唔係（喺）香港，一睇唔實就咁！」

生完BB的Sasa睡在狗BB旁邊。（YouTube：肥媽 Maria Cordero）

肥媽於去年領養Sasa。（Instagram：@mama_maria_cordero）

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