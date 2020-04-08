文雪兒擁10間美甲店慘蝕過百萬　歡迎政府代付員工薪金：都幫輕到

新冠肺炎疫情持續嚴峻，不少服務行業都受到重創，生意大受打擊，亦加重不少僱主的負擔。政府今日（8日）宣布推出800億的「保就業計劃」，津貼合資格僱主支付一半員工薪金，最高9000元的工資補貼，為期六個月。擁有10間美甲店Nail Bar的藝人文雪兒，早前透露因受疫情影響已蝕近七位數字，聽到新的紓困措施，她坦言：「如果政府有呢個幫助，當然歡迎啦！」

文雪兒相當歡迎政府這個解困措施。（Facebook：文雪兒 Candy Man）

因應政府下令美容院和按摩店於周五（10日）起要關門14日，文雪兒的美甲店亦受波及，令生意雪上加霜。她接受《香港01》記者訪問時坦言，新一輪的措施確實能幫輕不少：「我覺得起碼都幫輕到，因為我哋都盡量唔想影響到員工嘅收入，我哋有好多員工都係家庭嘅經濟支柱，有啲仲要供樓，所以我哋已經諗緊好多計點樣可以幫到佢哋。如果真係閂門，佢哋做唔到嘢就冇commission（佣金），所以如果政府有呢個幫助，當然歡迎啦！」

文雪兒擁有10間美甲店Nail Bar，早前透露因受疫情影響已蝕近七位數字。

文雪兒的十間美甲店有大約40個員工，如果僱主獲政府幫手支付每名員工最多9000元的薪金，就相當於每月最多能有36萬元的補貼。文雪兒表示本來生意已經轉差，現時還要全線關門，作為僱主承受很大壓力：「佢哋（員工）好驚冇咗份工，因為佢哋有啲屋企人已經冇咗份工。而且本來生意已經唔係太好，啲人都唔夠膽出街，而家連僅有嗰啲都冇得做，仲要閂門！」至於之後有沒有計劃刪減分店以減低開支，文雪兒表示要等疫情過後視乎能不能回本才會考慮。