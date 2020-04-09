【The King】李敏鎬、金高銀甜蜜對視　誓成今期最強虐心CP？

由韓國「長腿男神」李敏鎬、《鬼怪》女主角金高銀﻿（又譯：金高恩）和禹棹煥等人主演的SBS新劇《The King：永遠的君主》將於下周五（17日）首播，劇組今日（9日）公開李敏鎬和金高銀在圖書館甜蜜對視的照片，讓劇迷未睇劇率先大飽眼福。

（sbsdrama_official）

據稱，這場圖書館的戲份於上月在京畿道水原市的一間圖書館進行拍攝，照片中的李敏鎬和金高銀就像﻿上演着一段「命運般相遇」的深情對望戲碼一樣，充滿着甜蜜氛圍。

（sbsdrama_official）

作為李敏鎬退伍後的第一部作品，而且劇本由人氣劇集《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》的金恩淑編劇所寫，因此劇集未播已經引起巨大關注，劇組今次絕對不容有失，密密公開劇照為劇集造勢。

（sbsdrama_official）

《The King：永遠的君主》劇情講述大韓帝國第三任皇帝李袞（李敏鎬飾），來到現代時空後無意間遇上韓國熱血刑警鄭太乙（金高銀飾），二人合力試圖關閉平行世界次元之門，並發展出跨越空間的愛情故事。香港劇迷下周五（17日）可透過Netflix同步追看。

點擊觀看更多精彩劇照：