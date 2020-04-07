蘇志燮3000呎新婚愛巢曝光　與防彈少年團、韓孝周齊齊做鄰居

韓國男演員蘇志燮今日（7日）宣布與拍拖兩年、年輕17年的女主播趙銀政結婚，廣受各界祝福。去年兩人正式認愛時，已經有傳媒踢爆蘇志燮早已買好樓準備結婚，如今兩人宣布結婚，這幢位於首爾漢南洞的新婚愛巢亦因此曝光。

蘇志燮正式封盤。（Viu《K1頭條》）

蘇志燮與年輕17年的女主播趙銀政宣布結婚。（網上圖片）

42歲蘇志燮宣布結婚 低調娶小17年主播女友趙銀政

蘇志燮實現承諾「結婚才認愛」 趙銀政隱退主播界做背後的女人？

據韓國傳媒報道，蘇志燮於2018年11月以61億韓元（約3900萬港元）現金買入位於首爾富人區漢南洞、全韓國最貴的「漢南The Hill」高級別墅。 該單位的建築面積為302平方米（3250平方呎），實用面積約爲233平方米（2508平方呎），現將會成為兩人的新婚愛巢。另外，有不少名人都住在該小區，包括男團BTS防彈少年團、韓孝周、李承哲、安聖基、和秋瓷炫等等。

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蘇志燮的所屬公司今早宣布二人已登記成合法夫妻的消息，而且因趙銀政去年年初已離開主播界並重返校園，為保護女方，兩人決定婚禮只招待直系親屬，並將以非公開及低調的形式進行。另外，因新冠肺炎疫情在韓國肆虐，蘇志燮夫婦亦向教育設備不足的兒童捐出5,000萬韓元（約31萬7千港元），提供平板電腦和手機作學習之用。

蘇志燮和趙銀政去年被爆出戀情。（Viu《K1頭條》）

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