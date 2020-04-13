《Running Man》全昭旻臉如死灰頂硬上　中斷拍攝入院前片段曝光

韓國女演員全昭旻因拍攝綜藝節目《Running Man》人氣急升，其搞怪敢言作風亦深受觀眾歡迎，工作接踵而來。不過近日她因過多行程令健康亮起紅燈，宣布要停工一個月休養，昨日（12日）《Running Man》播出全昭旻停工前所拍的最後一集，只見全昭旻全程臉色蒼白依然在鏡頭前咬緊牙關擠出笑容，不過她捱過開場就撐不住，要中斷拍攝馬上去醫院，展現出盡力的樣子令觀眾心痛不已。

全昭旻在嘉賓登場時落力給予反應。（《Running Man》影片截圖）

全昭旻面色變得蒼白。（《Running Man》影片截圖）

在昨日播出的最新一集中，全昭旻於初時表情開朗，不過坐着坐着她的表情愈來愈暗淡，笑容消失，不時彎低腰低下頭休息，看起來非常不舒服，但她仍敬業地在嘉賓登場時落力給予反應。直到《Running Man》全體成員齊齊上台與嘉賓談談近況時，全昭旻開始站不穩，一度靠在身旁的梁世燦身上，亦不時彎低身用手撐着膝頭，結果鏡頭一轉，全昭旻直接消失於鏡頭前。

全昭旻不時彎低腰低下頭休息，看起來非常不舒服。（《Running Man》影片截圖）

全昭旻一度靠在身旁的梁世燦身上。（《Running Man》影片截圖）

直到完成所有嘉賓的介紹後，劉在錫向觀眾介紹全昭旻暫停拍攝的原因：「我們昭旻由幾天前開始身體就不太好有點貧血，現在已經去最近的醫院了。」李光洙、HAHA和金鍾國等人亦向全昭旻喊話：「加油！昭旻快點回來！別擔心錄影！」

劉在錫向觀眾介紹全昭旻暫停拍攝的原因：「我們昭旻由幾天前開始身體就不太好有點貧血，現在已經去最近的醫院了。」（《Running Man》影片截圖）

鏡頭一轉，全昭旻直接消失於鏡頭前。（《Running Man》影片截圖）

全昭旻所屬公司Entertainment IAM於本月2日表示，全昭旻因為行程太多導致身體狀況轉差，到醫院求診接受了MRI等檢查後，與《Running Man》製作組商議決定休息一個月。

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