【夫妻的世界】韓素希高中青澀照曝光　美貌不輸同校師姐金泰希

由金喜愛和朴海俊主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》,因出軌的狗血劇情和大尺度床戲而成為近日的話題之冠,而在劇中飾演「小三」呂多景的韓素希更成功跑出,一炮而紅。近日她的證件相和中學時期舊照再被翻出,驚人的美貌震驚不少網民:「果然是母胎美女!」

韓素希在《夫妻的世界》中飾演「小三」呂多景爆紅。(《夫妻的世界》劇照)

韓素希曾於金泰希的母校蔚山女子高中就讀高中一年級,因此亦有「金泰希師妹」的稱號。在這兩張於網上瘋傳的照片中,穿着校服韓素希依然一臉青澀,沒有化妝的五官看起來更加清純有氣質,顏值絕對比得上金泰希。韓素希過去在訪問時曾經講過,高中時期的自己很安靜,而因為語文老師是金泰希的同學所以從他身上聽到過不少金泰希在學校的傳說:「男學生來到學校門口是最基本的,她真的太漂亮了!」

韓素希是金泰希的師妹。(網上圖片)

穿着校服的韓素希一臉青澀。(網上圖片)

現年25歲的韓素希因氣質非凡和酷似宋慧喬而獲得「蔚山宋慧喬」和「嫩版宋慧喬」的稱號,雖然早前有網民翻查出韓素希過去曾經紋過身和吸過煙,與現時的氣質美女形象迥然不同,但這種充滿頹廢美的「叛逆女」形象反而令她更受歡迎。

韓素希的證件照曝光。(網上圖片)

出道前的韓素希滿手紋身,散發着一陣叛逆頹廢美。(Naver)

韓素希於2016年以男團SHINee的《Tell Me What to Do》MV出道,之後相繼出演《重逢的世界》、《金錢之花》和《百日的郎君》等電視劇等,終憑於《夫妻的世界》的亮眼演出走進觀眾心中。

韓素希於2016年以男團SHINee的《Tell Me What to Do》MV出道,當時她的美貌已經驚為天人。(YouTube:SMTOWN)

點擊觀看更多韓素希的美照: