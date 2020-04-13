港姐冠軍馮盈盈分手有內幕？　有傳已暗撻《3日2夜》爆肌小鮮肉

港姐冠軍馮盈盈（Crystal）於19年突破宣佈與拍拖4年的男朋友「寶寶」分手，其後接受記者訪問時更傷心落淚的表示，分手原因是「相處容易同住難」。今日（13/04）就有報導指：12月30日宣佈分手時，馮盈盈已經與同公司的娛樂台肌肉型男鄭衍峰秘密拍拖三個月（即9月份開始），但後來，該篇文章又指兩人因為在11月拍攝外景而撻着，實在令人摸不着頭腦又充滿疑點！

鄭衍峰個位可以托住馮盈盈個大脾位。（IG@_leonardcheng）

文中指，馮盈盈於11月到溫哥華拍攝《#後生仔傾吓偈》特輯時，就已被發現與同為溫哥華長大的鄭衍峰表現得十分熟稔，因經常結伴同遊而撻着。到今個月的播出的節目《#後生仔傾吓偈》中，馮盈盈與鄭衍峰在節目中放閃，又有消息指她曾經暗地裡向監製點名鄭衍峰成為嘉賓，質疑馮盈盈是公器私用。

Oh So Sweet，不過都似係節目效果。（電視截圖）

在《#後生仔傾吓偈》中，兩人也毫不避忌，托住大腿影相、公主抱、嘴對嘴餵蝦條，親密又十分有娛樂性。馮盈盈回覆《香港01》查詢時，就表示自己與鄭衍峰只是好朋友，節目中的亦只是節目效果。「對於我感情狀況，我亦抱開放態度，好多人都有機會嘅。」又着大家給她多一些空間：「想慢慢睇清楚先，認識下新朋友。大家咁心急，隨時搞禍晒我啲着落！」

鄭衍峰咁靚仔又大隻，馮盈盈動心又唔出奇嘅。（IG@_leonardcheng）

馮盈盈亦都澄清自己絕對並沒有出軌，更不是偷食三個月！「當日（12月31日）其實係約咗一大班朋友去元朗BBQ慶祝除夕，除咗我同Leonard（鄭衍峰）負責去超市買嘢食，仲有好幾個朋友一齊由圓方坐車入去。絕對唔係二人慶祝除夕，行咁遠係因為唔想比人誤會 ，始終當時情況較敏感，唔想影響到朋友要上新聞。」

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被問道對這位肌肉型男的感覺如何時，馮盈盈就大讚：「佢係個好男仔、有禮貌 、有風度、好識照顧身邊嘅人。」有冇發展機會？她就回答：「要時間再深入認識。」