楊冪被影到酒店密會魏大勛　一齊食雪糕疑為男方慶祝生日

人氣女星楊冪與內地男星魏大勛的緋聞一直是外界關注的焦點，雖然二人至今未對外作出任何回應，但大家似乎相信他們的關係不簡單。就在近日二人又被媒體影到共同進入酒店，並開心地齊齊吃雪糕的畫面，再次令這一段姐弟戀引起討論。

楊冪﹑魏大勛再次傳出緋聞。（楊冪工作室微博圖片﹑魏大勛微博圖片）

據內地媒體報道指，4月12日是魏大勛的31歲生日，為了與男方慶祝這個重要日子，楊冪就專程飛到上海陪伴對方。據指，楊冪原先在廣州錄製綜藝節目，選擇抽空時段再從廣州飛上海會合在當地拍戲的魏大勛，之後二人被媒體目擊共同身處同一酒店，而且二人似乎是穿情侶衣都是黑色的大外套，並在魏大勛於前台量體溫的時候，楊冪就除下口罩吃雪糕，之後就連魏大勛都一起吃，隨後二人就一起進入酒店，似乎準備好慶祝男方的大日子。

楊冪﹑魏大勛被目擊身處同一酒店。（娛聞教父微博圖片）

對再一次被媒體目擊的真相楊冪與魏大勛繼續不作出回應，反而是楊冪的粉絲團在微博公開說話：「從最開始的公布戀情到結婚生子，楊冪綠苑楊冪官方粉絲團從來都是祝福的。一路走來，我們和她一樣不懼風雨，我們支持她，相信她，尊重她，樂觀坦然的面對一切，粉絲團永遠與楊冪同在。」引起大家認為這則發文似是默認戀愛的節奏。而該則發文之後亦已遭刪除，更加令人覺得不可思議。不過亦有網友認為粉絲團的說話只是表達支持偶像的愛而已，叫大家不要胡思亂想。

去年被傳輪流戴同一頂灰色帽出街。（咬喲娛樂555微博圖片）

楊冪與魏大勛已不是第一次被媒體目擊，就在去年8月二人被目擊身處北京的藝術區，並齊齊穿同款情侶鞋行街。繼而在11月23日時於廈門舉行的《中國電影金雞獎》閉幕式中，魏大勛就被影到不時偷看坐在前排位置的楊冪，被嘲笑眼神充滿著愛。之後在12月6日他們又被傳出輪流戴同一頂灰色帽出街，連帽出現的凹位都是一模一樣，令大家更相信他們戀情。隨即在12月10日，他們二人被影到前後腳共同出入一間酒店疑似密會，魏大勛一直待到隔日早上6點左右才離開，足足逗留了8個小時。所以今次再傳出密會似乎大家已經不意外。