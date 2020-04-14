肖戰為復出試水溫成功　10日內三條微博點讚數超驚人！

內地男星肖戰在2月尾因粉絲舉報同人文作者，導致網站被禁，從而遭到全民抵制。肖戰的工作也因此受到重創，一個多月來幾乎消失在公眾視線。

然而，由4月開始，肖戰逐漸在社交平台活躍，4月4日全國哀悼日當天，他轉發了一則悼念因新型冠狀肺炎（COVID-19）犧牲的烈士及民眾的微博，短時間內已有過百萬like，現在更直逼1000萬，「復出試水」勢不可擋。

肖戰在遭受風波後首次發微博，吸引不少粉絲、網友評論、轉發、點讚。（微博截圖）

打鐵趁熱，4月10日，肖戰再次在微博曬出一張手繪紅梅的插畫，沒有任何文字描述，僅僅是這樣一條微博，評論、轉發均在百萬以上，點讚人數超過1200萬，1小時內成為微博當日冠軍！

肖戰單單曬出一張沒有文字描述的圖片，但各項數據驚人。（微博截圖）

昨日（13日），肖戰工作室發布肖戰演唱的公益歌曲《紅梅讚》，原來肖戰的那條插畫微博是為新歌預熱。這一舉動同樣也引起很大迴響，上線僅1小時，微博音樂播放量便突破300萬，分享次數超過20萬，更斬獲亞洲新歌榜內地榜首位，令人感歎肖戰的確「流量」驚人！

《紅梅讚》是一首紅色經典歌曲，是歌劇《江姐》的主題歌。據悉，肖戰今次參與的活動是由中國青年報·中青線上重點打造的《美麗中國》專輯特別篇，分別由三位音樂人演唱三首紅色經典作品。

儘管遭受輿論風波，肖戰依然人氣高企。（微博@肖戰工作室）

由4日至14日，短短10日時間，肖戰通過三件與國家、公益相關的微博，踏出輿論風波後的第一步。雖然肖戰尚未公開露面，但有關他的各種傳言依然不斷，以什麼樣的形式重回公眾視線也有各種猜測。有網友爆料肖戰會參加綜藝節目《忘不了餐廳》第二季錄製，也有知情人士指他會做真人騷《極限挑戰》第六季的飛行嘉賓，還有人說他會通過雜誌、新代言或網上直播露面等。

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