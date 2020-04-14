【多圖】嚴選5大「睇漏眼」娛樂外訪女主播　TVB吳紫韻長腿最搶眼

大家經常在家中看見的娛樂新聞主播也是坐在電視台中報道新聞，而外境採訪的主持大家又會留意到幾多呢？會不會只是有熟口熟面的感覺，但又叫不出名字呢？這次記者嚴選5大被人「睇漏眼」的美女主持。先說周佩婷（Angel），她在《TVB娛樂新聞台》擔任主持，經常需要外出採訪。近期一單令人印象深刻的必定是Angel採訪呂慧儀事件，有傳Angel去採訪《愛‧回家之開心速遞》探班時候辣著了呂慧儀，事後呂慧儀接受《香港01》電話訪問時，就澄清沒有發脾氣這件事情發生。而Angel除了《TVB娛樂新聞台》擔任主持，她也有份擔任《3日2夜》的主持，節目中浸浴一幕令人留意。

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第二位要說的是ViuTV娛樂新聞《15分鐘熱度plus》的主持文桂琪（Koey），Koey走的是文青路線，以主持來說她的身高不算高，只有157cm，但憑著可愛樣貌搭救，更因為高度問題，令不少藝人對她印象深刻。要說到採訪經歷，她曾經與sophie turner和jason mraz這兩個國際巨星做訪問，相當厲害。主持工作以外，Koey亦有接拍一些廣告，不過她接受《香港01》訪問時說：「唔知點解接親我都係做家嫂。」

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到第三位同樣是ViuTV主持娛樂新聞《15分鐘熱度plus》的蔡寶欣（Pony），她憑ViuTV綜藝節目《廣告女皇》入行，但是由於疫情關係，娛樂新聞《15分鐘熱度plus》的節目暫停播放。若想看見Pony的演出，接下來ViuTV的健身節目《Show肌》便有她做主持，除了做主持，Pony亦有開設YouTube頻道與朋友一起做YouTuber。

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第四位說回TVB的吳紫韻（Purple），她曾是節目《美女廚房》的「美女學徒」之一。《美女廚房》完結後，她便轉戰《TVB娛樂新聞台》做主持，由於樣貌甜美，《3日2夜》的監製很快便找了她與另一位女主持一起到法國巴黎拍攝。雖然Purple身材不是太出眾，但她很懂得在社交網站大曬長腿，吸引粉絲。

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最後一位要說開電視的娛樂新聞主播植詠珊（Cathy），她是現在開電視娛樂新聞外訪唯一的女主持。Cathy擁有修長身型，更是一名運動女將，熱愛打藍球和戶外運動，陽光少女形象令她加分不少。說完大家「睇漏眼」的女主持，不知道大家又最愛那一個？不彷留言討論。